TEŽAK NEKI ČOVEK! Albert Rijera opet digao region na noge

Celje je remiziralo sa ekipom Brava (rezultat 0:0), a trener Albert Rijera ponovo je bio u centru pažnje nakon meča svojim otvorenim i beskompromisnim izjavama.

Foto: Profimedia

Šef struke slovenačkog lidera nije bio zadovoljan načinom na koji je rival pristupio utakmici:

- Trener Brava nikada do juče nije igrao sa petoricom defanzivaca. To sam mu i rekao. Svako ima pravo da igra kako hoće i da bira taktiku kakvu želi, ali ako hoće da budu top ekipa kao što pričaju i da igraju Evropu, onda to neće uraditi sa ovakvim fudbalom.

– Sa ovakvim fudbalom ne može da se dominira i da se takmiči protiv jačih. Imao sam osećaj da igramo kup meč protiv trećeligaša“, rekao je Rijera.

Trener Celja osvrnuo se i na odluke Fudbalskog saveza Slovenije koje se odnose na obavezno uvođenje mladih igrača:

- Neće meni da startnu postavu određuju nečija pravila. Startnih 11 će uvek biti moja odluka, a ne odluka Fudbalskog saveza Slovenije. Igraće oni koji zaslužuju da igraju. Ovo nije dobro pravilo i treba nam nešto drugačije.“

Na kraju, Španac je naglasio da je ponosan na svoje igrače i najavio mini-pauzu:

- Prezadovoljan sam svojim igračima i dao sam im devet dana odmora jer imaju devet bodova prednosti. Da su pobedili Bravo, imali bi slobodno 11 dana.“