NOVA DRAMA U ZVEZDI! Vladan Milojević u neverici posle još jedne šok-utakmice Crvene zvezde: Nedopustivo!

Crvena zvezda je posle evropskog uspeha prekinula i crnu seriju na domaćoj sceni, ali je posle utakmice sa Spartakom u Subotici, u okviru Superlige Srbije, usledila vrlo zanimljiva reakcija trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića.

Crvena zvezda je pobedila Spartak u više nego burnom meču, posle čega je Zvezdin strateg stao pred kameru TV Arena sport.

I, u dahu je rekao ovo:

- Utakmica je ličila na onu u Novom Sadu (kada je Zvezda takođe imala dva gola prednosti, ali izgubila). Moram da pogledam snimak, da vidim iz kog razloga je tako. Znači, neke odluke donosimo... i kod drugog gola, našeg gola.... Da li je to neka nonšalancija, da li je umor... Ne znam šta je. U ovom trenutku ne mogu da dam odgovor. Moraću da pogledam, ali stvarno je nedopustivo! Neverovatno! I kod rezultata, recimo, 1:0 oni su imali jednu stopostotnu šansu, vi dajete drugi gol, treba da kontrolišete utakmicu, ali, opet... Znate kako, imamo danas dva opet igrača koja su nam bitna... To su Marko (Arnautović) i (Nemanja) Radonjić nisu mogli da nastupa. Jednostavno, nemamo "gore" (u napadu) nekog igrača koji može, gde smo davali lako golove, sada nemamo. Danas je mali Vasa davao golove, i... iskreno, moramo da vidimo, jednostavno je tako. Moramo jednu duboku analizu, pa vidimo o čemu se radi - bio je i zbunjen i pomalo nezadovoljan Zvezdin strateg.

A na konferenciji...

- Kontrolisali smo utakmicu, Spartak je pretio kontranapadima preko brzih igrača. Jednostavno nismo to uspevali da rešavamo na velikom prostoru. Došli smo do zasluženog vođstva. Izgleda da za nas važi ono pravilo da je 2:0 najopasniji rezultat. Moramo dobro da izanaliziramo, nedopustivo je da primimo golove na ovakav način – rekao je Milojević, a prenosi klupski sajt crven-belih.

Govorio je šef Zvezdinog stručnog štaba i o sjajnoj partiji Teba Učene.

- Tebo je prošlu i ovu utakmicu odigrao na jednom vrhunskom nivou, što me jako raduje jer imamo igrača koji polako dolazi do svoje forme upravo onako kako bismo želeli da igra. Bili smo strpljivi i nadam se da će tako da nastavi. Čestitam mu na prvom golu.

Na kraju Milojević je posebno istakao važnost podrške sa tribina.

- Hvala navijačima još jednom. Oni su najlepši deo Crvene zvezde, daju nam tu energiju. Videli ste koliko su nam falili protiv Surdulice, a ovde su nam dali vetar u leđa, što je mnogo značajno za nas – zaključio je trener crveno-belih.

