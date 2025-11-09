DOMINACIJA LIONELA MESIJA: Argentinac odveo Inter u polufinale
Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u polufinale plej-ofa Istočne konferencije MLS Kupa, pošto su danas u Fort Loderdejlu savladali Nešvil rezultatom 4:0 u trećoj utakmici četvrtfinala.
Inter je do polufinala plej-ofa Istoka stigao serijom 2:1 u pobedama. Po dva gola za ekipu iz Majamija postigli su Lionel Mesi u 10. i 39. i Tadeo Aljende u 73. i 76. minutu.
Fudbaleri Intera će u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije igrati protiv Sinsinatija, koji je danas na svom terenu savladao Kolumbus Kru rezultatom 2:1 u trećem meču četvrtfinala. Oba gola za Sinsinati postigao je Brener u 67. i 86. minutu. Jedini strelac za Kolumbus bio je Džejsen Rasel-Rou u 63. minutu.
U drugom polufinalu plej-ofa Istoka sastaće se Filadelfija Union - Njujork Siti.
U polufinalu Zapada će igrati Vankuver - Los Anđeles i Minesota junajted - pobednika meča San Dijego/Portland.
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)