DOMINACIJA LIONELA MESIJA: Argentinac odveo Inter u polufinale

Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u polufinale plej-ofa Istočne konferencije MLS Kupa, pošto su danas u Fort Loderdejlu savladali Nešvil rezultatom 4:0 u trećoj utakmici četvrtfinala.

FOTO: Tanjug/AP

Inter je do polufinala plej-ofa Istoka stigao serijom 2:1 u pobedama. Po dva gola za ekipu iz Majamija postigli su Lionel Mesi u 10. i 39. i Tadeo Aljende u 73. i 76. minutu.

Fudbaleri Intera će u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije igrati protiv Sinsinatija, koji je danas na svom terenu savladao Kolumbus Kru rezultatom 2:1 u trećem meču četvrtfinala. Oba gola za Sinsinati postigao je Brener u 67. i 86. minutu. Jedini strelac za Kolumbus bio je Džejsen Rasel-Rou u 63. minutu.

U drugom polufinalu plej-ofa Istoka sastaće se Filadelfija Union - Njujork Siti.

U polufinalu Zapada će igrati Vankuver - Los Anđeles i Minesota junajted - pobednika meča San Dijego/Portland.