"REKAO JE DA TO VIŠE NEĆE JESTI.... I POTOM JE UMRO" Fudbaler Radničkog o momentu kad je preminuo trener Mladen Žižović

UŽASNE vesti pogodile su srpski fudbal. Na utakmici Mladost - Radnički preminuo je trener Kragujevčana Mladen Žižović. U neverici zbog ove tragedije je igrač ovog kluba Mehmed Ćosić.

Foto: Printskrin/Arena sport

On je u razgovoru za bosanski "Faktor" govorio o ovoj potresnoj vesti.

- Nisam zaspao skoro do pola četiri... Nemam reči, zaprepašćeni smo. Vraćam film u glavi. Davao mi je savete, okrenuo se i video sam da u jednom trenutku priča sa sudijom pored klupa. Zatim je otišao prema našoj klupi, okrenuo se prema ostalima i rekao "nije mi dobro, nije mi dobro". Pao je, videli ste sve ostalo... Na videu koji se pojavio na društvenim mrežama čuju se i krici - rekao je potreseni Ćosić.

Otkrio je da se 44-godišnji stručnjak požalio na probleme posle timskog ručka.

- Kažu da se žalio na ribu, kazao da je više neće jesti. U tom smislu je govorio. Nije se primetilo da ima problema tokom zagrevanja, počela je i utakmica, sve je bilo okej.

Meč se nastavio dok je Žižović kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu.

- Mi smo nastavili utakmicu, nadali smo se da se neće desiti ono najgore i da će opet biti sa nama. Jasno je bilo da nije to to, ali rekli smo da igramo za njega i da želimo da ga nagradimo pobedom. Nismo bili skoncentrisani, bili smo u neverici, ali nismo želeli da ga razočaramo. Veerovali smo da će se vratiti i opet biti sa nama, te da ćemo slaviti pobedu. Zatim je nastao potpuni šok. Sudija je odjednom prekinuo utakmicu. Neko je rekao "umro je". Sve je stalo u trenutku...

Žižović je juče tek treći put vodio Radnički, nažalost poslednji u životu.

- On je tu tek desetak dana, a imao je veliki respekt prema nama. Dao nam je mnogo samopouzdanja i energije, baš svi smo osetili tu pozitivnu energiju i stalno o tome pričali u svlačionici. Baš dugo nije bila takva energija i verovali smo u pobedu juče i svakako u bolje dane koji su pred nama. Sada već pričamo o tragediji.

Iz kluba su dobili informaciju da za vikend neće biti utakmice.

- Dobili smo poruku da nema treninga, odložena je i utakmica sa Čukaričkim, te će u četvrtak biti sahrana našeg šefa. Samo te tri informacije. Kolektivno ćemo ići u Bijeljinu, čekamo da nam potvrde. Fudbal zaista nije u prvom planu i da možemo menjali bismo sve samo da je on i dalje sa nama.

Za kraj je izrazio saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića.

- Dragi Bog je tako hteo, sve nas očekuje isto. Želim da ovim putem izrazim saučešće porodici i prijateljima i da se drže, te budu jaki. U nama igračima i svima u ovom klubu imaju prijatelje za sve, stojimo im na raspolaganju - završio je u razgovoru za "Faktor" prvotimac Radničkog Mehmed Ćosić.

Podsetimo, Mladen Žižović je preminuo u 44. godini.

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović