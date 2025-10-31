DUŠANE, VRATI SE! Tadić zaludeo Arape i "poslao poruku" Veljku Paunoviću (VIDEO)
VELjKO Paunović je novi selektor Srbije, a da li će sa njim stići i novi igrači u tabor "orlova"? Pitanje koje najviše zanimalo celu naciju, a naročito se odnosi na momke koji su prestali da nose državni dres kod Dragana Stojkovića Piksija.
Tu pre svega mislimo na Sergeja Milinković Savića, ali i Dušana Tadića. Bivši kapiten Srbije igra kao momak, a poslednja poruka koju je poslao naciji i Veljku Paunoviću iz Emirata je i te kako moćna.
Odigrao je sjajan meč u dres Al Vahde protiv Al Nasra - 3:2. Tadić pleše na terenu, napravio je dar-mar na levoj strani, samo malo bocnuo loptu koja je završila na glavi Fakuna Kruspskog za 1:1 protiv Al Nasra.
Gosti su potom opet poveli sa 2:1, usledio je preokret Al Vahde i pobeda od 3:2, dok je Tadić za svoju partiju dobio ocenu 8,6.
Inače, predsednik Zajednice Superlige i Vojvodine, Dragoljub Zbiljić, je istakao dan ranije da bi Dušan trebalo da se vrati u tabor Srbije.
- Pre svega, u reprezentaciji moraju da igraju najbolji. Da li to znači da Dušan Tadić sa 37 godina treba da stavi kapitensku traku? Da, to znači to! Da li znači da treba da se vrati Sergej Milinković-Savić i ti igrači koji nisu tu? Da, to znači to. To je reprezentacija, mogu da prihvatim i deo podmlađivanja i deo neke ideje za stvaranje nove generacije, ali ja to nisam ni primetio do kraja.
