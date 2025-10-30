KO ĆE VODITI SRBIJU NA VEMBLIJU? Evo kada pada odluka o Veljku Paunoviću
Već je izvesno da će Veljko Paunović biti novi selektor seniorske fudbalske reprezentacije Srbije.
Prema pisanju Sport kluba u četvrtak bi trebalo da bude rešeno pitanje vezano za početak mandata 12. selektora srpskog državnog tima.
Navodno, Paunović će na klupi debitovati 13. novembra. i to u odsudnom meču sa Engleskom, na Vembliju! Za sada, ipak, niko ne može da potvrdi takve informacije. Iz jednostavnog razloga: novi selektor nije se još izjasnio da li će odmah preuzeti posao! A, šanse su velike, piše "Sport klub".
Orlove tri dana kasnije očekuje meč sa Letonijom, u Leskovcu. a danas bi trebali da saznamo da li sa Veljkom Paunovićem ili Zoranom Mirkovićem.
