KO ĆE VODITI SRBIJU NA VEMBLIJU? Evo kada pada odluka o Veljku Paunoviću

30. 10. 2025. u 08:38

Već je izvesno da će Veljko Paunović biti novi selektor seniorske fudbalske reprezentacije Srbije.

Foto: Profimedia

Prema pisanju Sport kluba u četvrtak bi trebalo da bude rešeno pitanje vezano za početak mandata 12. selektora srpskog državnog tima.

Navodno, Paunović će na klupi debitovati 13. novembra. i to u odsudnom meču sa Engleskom, na Vembliju!  Za sada, ipak, niko ne može da potvrdi takve informacije. Iz jednostavnog razloga: novi selektor nije se još izjasnio da li će odmah preuzeti posao! A, šanse su velike, piše "Sport klub".

Orlove tri dana kasnije očekuje meč sa Letonijom, u Leskovcu. a danas bi trebali da saznamo da li sa Veljkom Paunovićem ili Zoranom Mirkovićem.

