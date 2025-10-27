DRAMA KAKVU RUSIJA NE PAMTI! Kriminalci pokušali da kidnapuju najboljeg fudbalera Zenita
Portparol Ministarstva unutarašnjih poslova Irina Volk potvrdila je da je policija privela osumnjičene za pokušaj napada na fudbalera i kidnapovanja jednog biznismena.
Ona nije precizirala o kome se tačno radi, ali prema izvoru pomenutog portala RIA Novosti reč je o Andreju Mostovoju. Navodno je fudbalera Zenita napalo nekoliko ljudi. Pokušali su ga uguraju u automobil, ali mu je u pomoć priskočio prolaznik i spasio ga od kriminalaca. Navodno se sve dogodilo tokom noći 23. oktobra.
Dva dana kasnije na istoj lokaciji kidnapovan je jedan biznismen. Prisiljen je da uđe u automobil i kriminalcima preda veliku svotu novca, a potom je pušten. Policija iz Sankt Peterburga objasnila je da su četvorica muškarca privedena. Protiv njih su pokrenuti kazneni postupci zbog otmice, pokušaja otmice i pljačke.
- U Sankt Peterburgu su moje kolege iz odela kriminalističke policije pritvorile osumnjičene za otmicu biznismena i pokušaj otmice poznatog fudbalera - napisala je Volk na svom Telegram kanalu.
