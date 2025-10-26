Fudbal

"PRIČAĆU SA UPRAVOM!" Trener Zvezde Vladan Milojević spreman na SVE posle novog neuspeha!

26. 10. 2025. u 19:44

Crvena zvezda ne samo da nije uspela da pobedi Radnički u Nišu, već je posle te utakmice Superlige Srbije usledila emotivna reakcija trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića.

FOTO: M. Vukadinović

Radnički Niš i Crvena zvezda su odigrali nerešno na "Čairu", posle čega je Zvezdin strateg imao dve zanimljive izjave.

Pred kamerom TV Arena sport je rekao da je "najodgovorniji za igru, koja nije bila dobra", ali to nije bilo sve.

Potom se i na konferenciji za štampu u Nišu dotkao i činjenice da je ovo bio drug meč u nizu (posle Brage) u kome njegova ekipa nije delovala dobro na terenu.

I, zbog toga je spreman - na sve, samo da Zvezda bude dobro.

- Pričaću sa upravom kluba, jer da je dobro, nije... Odgovoran sam za igru i spreman sam na sve da Zvezdi bude bolje, jer ja sam Zvezdin čovek - istakao je Milojević.

Da li je Zvezda u tolikoj krizi da Milojević treba da priča sa upravom o svom statusu?

