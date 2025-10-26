"PRIČAĆU SA UPRAVOM!" Trener Zvezde Vladan Milojević spreman na SVE posle novog neuspeha!
Crvena zvezda ne samo da nije uspela da pobedi Radnički u Nišu, već je posle te utakmice Superlige Srbije usledila emotivna reakcija trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića.
Radnički Niš i Crvena zvezda su odigrali nerešno na "Čairu", posle čega je Zvezdin strateg imao dve zanimljive izjave.
Pred kamerom TV Arena sport je rekao da je "najodgovorniji za igru, koja nije bila dobra", ali to nije bilo sve.
Potom se i na konferenciji za štampu u Nišu dotkao i činjenice da je ovo bio drug meč u nizu (posle Brage) u kome njegova ekipa nije delovala dobro na terenu.
I, zbog toga je spreman - na sve, samo da Zvezda bude dobro.
- Pričaću sa upravom kluba, jer da je dobro, nije... Odgovoran sam za igru i spreman sam na sve da Zvezdi bude bolje, jer ja sam Zvezdin čovek - istakao je Milojević.
A šta vi mislite?
Anketa
Da li je Zvezda u tolikoj krizi da Milojević treba da priča sa upravom o svom statusu?
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:04
"NEKA GLEDA SVOJA POSLA": Hrvat žestoko odgovorio svom golmanu
26. 10. 2025. u 10:29
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
26. 10. 2025. u 13:08
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)