"ŽELEO SAM DA BRAT BUDE PONOSAN NA MENE": Zoran Popović, golman čiju priču obavezno morate da pročitate, za "Novosti" o karijeri, porodici..

SRBIJA je zemlja talentovanih sportista, pored košarkaša, u vrhu smo po kvalitetnim fudbalerima, a nema sumnje da naša zemlja prednjači po kvalitetnim čuvarima mreže. Jedan od njih, Zoran Popović razgovarao je za "Novosti.rs", a njegovu priču trebalo bi svi da pročitaju.

Nekada nedostaje golova, postoji kreativna kriza, ali jedno je sigurno, u Srbiji nikada nije vladalo mišljenje, "nedostaju nam golmani", jedan od onih kojeg krase najviši igrački, ali i ljudski kvaliteti bez sumnje je Zoran "Pop" Popović, čuvar mreže Železničara iz Pančeva. Momak koji je svoje snove stavio na čekanje kako bi ispunio snove svog brata, koji je spletom okolnosti morao da završi golmansku karijeru.

Popović je karijeru počeo na Banovom brdu, u dresu Čukaričkog, nastupao je za Voždovac, Vojvodinu, Napredak, Bode Glimt, Crvenu zvezdu i Železničar iz Pančeva. Zanimljivo je da je jedna od najboljih "jedinica" Superlige umalo krenula drugim putem, ali umešala se sudbina.

- Generalno sam uvek bio sportski tip, uvek me je zanimao sport. Sigurno mi je atletika dosta pomogla u nekom razvoju kada sam bio mlađi. Posebno kod motorike, pravilnog trčanja, a i košarka je dosta uticala na skočnost. Već sam par puta rekao da je moja velika ljubav košarka, ali je život rekao drugačije, ili sam ja svesno-nesvesno tako izabrao. Moje mišljenje je da bi bio uspešan u svakom sportu jer smatram da je talenat bitan, ali nije presudan. Bitna je velika želja, volja kada je teško i vera, počeo je Popović razgovor za "Novosti.rs".

Saobraćajna nesreća brata uticala je na karijerni put Zorana Popovića.

- Da, brat je razlog mog prelaska sa košarke na fudbal. Imao je tu nezgodu, ostao je bez šake, a bio je golman i nekako kao mlađi brat stalno sam ga gledao kako brani i koliko je voleo i uživao u tome, osećao sam nekako da treba da budem taj koji će ostvariti ono što je on započeo i verovatno u tim godinama svesno-nesvesno rekao da ću postati golman i da će jednog dana biti ponosan na mene. Inače sam mu jako zahvalan što me je naučio mnogim stvarima jer u tom periodu nije bilo trenera golmana u mlađim kategorijama tako da je on tada bio jako bitan za moj golmanski razvoj.

Popović podršku porodice ističe kao svoje tajno oružje iz kog crpi snagu.

- Podrška porodice jako je bitna stvar. Mislim, ne samo za mene, nego svakog sportistu, čak iako nekada izostane, bitno je da se ne zaboravi da su bili nekada jako velika podrška i da je to samo momenat i da ne treba olako odustajati. Mi smo odabrali naš put, a sve ostalo je bitno da bude prisutno.

Osvrnuo se Popović i na retrospektivu karijere u kojoj je pet puta osvajao Superligu Srbije, četiri puta Kup Srbije.

- Mislim da ne postoji sportista koji je 100 odsto zadovoljan svojom karijerom, nekim odlukama i potezima. Da je moglo gore, sigurno je moglo, da je moglo bolje - moglo je, ali to je život i uvek treba biti zahvala na pruženom. Možda sam ja u tom trenutku mislio da će Zvezda biti moja odskočna daska za nešto veće u mojoj karijeri lino mislim za mene. Ali, opet kada pogledam ispisali smo kao tim neku istoriju i ponosan sam na taj period. Opet, možda je trebalo da se držim vizije trenera dok sam bio u Bodo Glimtu jer sve što je pričao da je njegova zamisao je ostvario sa tim klubom, mogli smo zajedno da rastemo. Možda po prvi put u karijeri nisam bio dovoljno strpljiv.

U karijeri bilo je mnogo trenera, a poseban utisak na njega ostavio je nekadašnji trener Voždovca i Partizana - Ilija Stolica.

- Trenera je bilo mnogo i moj prvi trener bio je Toma Savić i rad sa njim od skoro pet godina mi je jako pomogao u karijeri, zahvalan sam mu puno. Ali neko ko mi je možda najviše pomogao indirektno u karijeri je Ilija Stolica promenio je kod mene sve, posebno pogled na fudbal, moj pristup branjenju, uticao je na mene da postanem bolji čovek u svakom pogledu, u odnosu na porodicu, prijatelje, ženu, decu. Neko koga ću sigurno prvo da zovem ako se odlučim da budem trener...

Otkriva i ima li ritual pred mečeve?

- Nešto što radim svaki dan uradim i pred utakmice, moj ritual je da se pomolim Gospodu Bogu.

Da li bi nešto promenio u svojoj karijeri?

- Ne volim da razmišljam o prošlosti, jeste teško, ali je to iza nas. Volim da sam donosim odluke jer onda nemam koga da krivim, ako sam i pogrešio naučiću da živim sa tim i ostaviću to iza sebe jer volim da živim u sadašnjosti.

Motivacije, kao i na početku karijere ne manjka.

- Bez motivacije nema ni sporta. Jedna od jako bitnih, od kada sam se ostvario kao otac, jeste da me moja deca pamte kao sportistu i to je nešto što me još gura napred iz dana u dan.

Kroz karijeru dobijao je puno saveta, šta je to što se "primilo"?

- Bilo je puno saveta i dosta sam slušao i pamtio. Ali, savet koji je uvek tu i na prvom mestu je, "veruj u sebe, veruj da možeš sve". Mnogi će govoriti da ne možeš, govoriće da nisi talentovan, ali veruj u sebe bez straha. Eto i to neka bude savet za neke mlađe generacije.

Kada se jednom osvrneš, šta bi voleo da ljudi govore o tebi?

- Znam da sam bio pošten, iskren i vredan. Svako može da kaže svoje mišljenje, to mi nije toliko bitno. Svako ima prava, dobro ili loše, meni je jako bitno šta mislim ja i šta će da misli moja porodica, a to ćemo videti kada se podvuče crta.

Trenerska karijera, da li je to nešto o čemu razmišljaš?

- Trenutno ne razmišljam puno o tome, ali vidim se u ulozi trenera, vreme će pokazati kojeg trenera.

Kada bi mogao da pošalješ poruku sebi u mladosti, šta bi to bilo?

- Mogao si i bolje i više. Ali, kroz šta si sve prolazio, ponosan sam na tebe, rekao je Popović za kraj razgovora za portal "Novosti.rs".

