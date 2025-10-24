TO JE EFEKAT ŠON DAJČ: Dolaskom Engleza sve se promenilo u Notingem Forestu
FUDBALSKA sezona se pošteno nije ni zahuktala, a Notingem Forest je smenio dva trenera. Na klupu "šumara" seo je Šon Dajč i odmah je oduševio navijače.
Naime, ovaj 54-godišnjak iz Keteringa je uradio nešto što njegovi prethodnici nisu uspeli.
Notingem Forest je ove sezone pobedio u istom broju utakmica pod Šonom Dajčem (1) kao pod Nunom Espiritom Santom (1) i Angeom Postekogluom (0) - zajedno (1).
Takođe, klub sa stadiona "Siti Graund" je ove sezone sačuvao netaknutu mrežu na više utakmica pod Šonom Dajčem (1) nego pod Nunom Espiritom Santom i Angeom Postekogluom - zajedno (0).
Podsetimo, u četvrtak je Notingem Forest u Ligi Evrope savladao Porto sa 2:0 pogocima Morgana Gibs-Vajta i Igora Žesusa sa bele tačke.
