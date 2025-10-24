"REAL MADRID KRADE I KUKA"! Lamin Jamal žestoko udario na velikog rivala

Kako se veliki El Klasiko približava, strasti između Barselone i Reala se ponovo rasplamsavaju - ne samo na terenu, već i van njega.

FOTO: Tanjug/AP

Ovog puta, iskra je potekla od najmlađe zvezde Barselone, Lamina Jamala, koji je u popularnoj emisiji Kings League dao izjavu koja je izazvala talas reakcija među navijačima.

Naime, tokom gostovanja u emisiji čiji su domaćini Đerar Pike i poznati strimer Ibai Ljanos, Jamal je prokomentarisao predstojeći derbi i, između redova, dao do znanja da smatra kako Real često ima sudijski vetar u leđa.

Pike, nekadašnji stub Barselonine odbrane, upitao je mladog fudbalera da li ekipu Porcinos u okviru Kings League koju vodi upravo Ljanos vidi kao pandan Kraljevskog kluba. Jamal nije dugo razmišljao.

"Da, kradu, stalno se žale", rekao je kroz osmeh, što je izazvalo salvu smeha u studiju.

Međutim, Ibai nije želeo da propusti priliku da ga odmah bocne.

"Znači, Real Madrid krade?", upitao je uz smešak, na šta je Jamal kratko odgovorio:

"Ma, daj", uz pokret rukom koji je jasno sugerisao šta zapravo misli, iako to nije izgovorio naglas.

Taj njegov potez bio je dovoljan da izazove lavinu komentara na društvenim mrežama, naročito među navijačima madridskog kluba, koji nisu najbolje prihvatili Jamalovu šalu. S druge strane, pristalice Barselone oduševljeno su pozdravile njegovu iskrenost i hrabrost da, makar u šali, progovori o temi o kojoj se često šapuće, ali retko javno govori.

Kako bilo, ova mala iskrica dodatno podiže temperaturu pred najvažniji meč španskog fudbala koji je zakazan za nedelju od 16.15 časova. Real Madrid i Barselona sastaće se u atmosferi napetosti i očekivanja, a posle Jamalovih reči jasno je da će na Bernabeuu svaka sudijska odluka biti pod posebnom lupom.