PROBLEM ZA PARTIZAN PRED MLADOST: Povredio se najbolji strelac crno-belih

PARTIZAN će oslabljen dočekati Mladost iz Lučana u 13. kolu Superlige Srbije.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Crno-beli će na ovoj utakmici biti lišeni pomoći prvog napadača i najboljeg strelca ekipe Jovana Miloševića.

On je na treningu povredio zadnju ložu i za sad nije poznato koliko će odsustvovati sa terena, ali se zna da neće biti na raspolaganju Srđanu Blagojeviću za duel sa timom koji trenira Nenad Lalatović.

Milošević je ove sezone u odličnoj formi i u svim takmičenjima je postigao 11 golova. Sedam puta je bio strelac u prvenstvu, a četiri u evropskim kvalifikacijama.

Očekuje se da ga zameni Andrej Kostić koji je takođe golgeterski raspoložen. Mladi Crnogorac je postigao sedam pogodaka, i to sve za 430 minuta u igri.

Podsetimo, utakmica Partizan - Mladost igra se pred praznim tribinama u Humskoj u petak od 17.30.

