E, PA NEĆE MOĆI TAKO! Partizan kaznio trojicu igrača
Rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan kaznilo je mlade igrače sa po 1.000 evra….
Trener Partizana Srđan Blagojević je nakon pobede nad TSC-om bio nezadovoljan ponašanjem nekih svojih igrača, što je i javno rekao nakon utakmice…
– Ono što je moj utisak kad se sve završilo, jer su mi osećanja sveža, to je moja ljutnja ka igračima zbog ispoljavanja nekih oblika ponašanja koji su neprihvatljivi. To su samoživost i sebičnost, neposvećenost ekipi u nekoliko momenata, možda ću biti grub ako to kažem. Zbog toga ćemo ozbiljno razgovarati.
Kako saznaje Mozzart Sport, čelnici Partizana su kaznili trojicu igrača zbog nediscipline prikazane na utakmici sa TSC-om i posle nje. Dembi Seku, Andreju Kostiću i Bogdanu Kostiću će naredna zarada biti umanjena za po 1.000 evra. Demba Sek i Andrej Kostić su pored toga što su negodovali na terenu tokom utakmice imali i klinč posle meča, kao što je pisao Mozzart Sport, dok je Bogdan Kostić takođe na terenu ispoljavao nezadovoljstva zbog poteza saigrača i to nije prijalo kako treneru Blagojeviću.
Preporučujemo
FUDBALSKI ZEMLjOTRES! Srbin oblači dres reprezentacije Rusije?
20. 10. 2025. u 12:59
BLAGOJEVIĆ UPUTIO MOLBU: Ako mogu na stadion da dođu bar deca i žene
18. 10. 2025. u 21:25
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)