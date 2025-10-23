E, PA NEĆE MOĆI TAKO! Partizan kaznio trojicu igrača

Rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan kaznilo je mlade igrače sa po 1.000 evra….

FOTO: FK Partizan

Trener Partizana Srđan Blagojević je nakon pobede nad TSC-om bio nezadovoljan ponašanjem nekih svojih igrača, što je i javno rekao nakon utakmice…

– Ono što je moj utisak kad se sve završilo, jer su mi osećanja sveža, to je moja ljutnja ka igračima zbog ispoljavanja nekih oblika ponašanja koji su neprihvatljivi. To su samoživost i sebičnost, neposvećenost ekipi u nekoliko momenata, možda ću biti grub ako to kažem. Zbog toga ćemo ozbiljno razgovarati.

Kako saznaje Mozzart Sport, čelnici Partizana su kaznili trojicu igrača zbog nediscipline prikazane na utakmici sa TSC-om i posle nje. Dembi Seku, Andreju Kostiću i Bogdanu Kostiću će naredna zarada biti umanjena za po 1.000 evra. Demba Sek i Andrej Kostić su pored toga što su negodovali na terenu tokom utakmice imali i klinč posle meča, kao što je pisao Mozzart Sport, dok je Bogdan Kostić takođe na terenu ispoljavao nezadovoljstva zbog poteza saigrača i to nije prijalo kako treneru Blagojeviću.