DEMONSTRACIJA SILE: Janik Siner ekspresno do osmine finala turnira u Beču
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se za 59 minuta u osminu finala ATP turnira u Beču pošto je savladao Nemca Danijela Altmajera rezultatom 2:0 (6:2, 6:0).
Svetski broj dva je dominirao od prvog do poslednjeg poena i lako stigao do osmine finala gde će mu protivnik biti zemljak Flabio Koboli.
Italijan je samo četiri poena izgubio na svom servis u čitavom meču, što dovoljno pokazuje kolika je njegova dominacija bila na terenu.
ATP turnir u Beču je iz serije 500 i igra se za nagradni fond od 2.736.875 evra.
