DEMONSTRACIJA SILE: Janik Siner ekspresno do osmine finala turnira u Beču

Filip Milošević

22. 10. 2025. u 19:55

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se za 59 minuta u osminu finala ATP turnira u Beču pošto je savladao Nemca Danijela Altmajera rezultatom 2:0 (6:2, 6:0).

ДЕМОНСТРАЦИЈА СИЛЕ: Јаник Синер експресно до осмине финала турнира у Бечу

FOTO: Tanjug/AP

Svetski broj dva je dominirao od prvog do poslednjeg poena i lako stigao do osmine finala gde će mu protivnik biti zemljak Flabio Koboli. 

Italijan je samo četiri poena izgubio na svom servis u čitavom meču, što dovoljno pokazuje kolika je njegova dominacija bila na terenu.

ATP turnir u Beču je iz serije 500 i igra se za nagradni fond od 2.736.875 evra.

