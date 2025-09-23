CEO SVET BRUJI O MISTERIOZNOJ MAROKANKI! Zbog nje je Usman Dembele postao najbolji fudbaler sveta

Francuski fudbaler Usman Dembele je novi dobitnik Zlatne lopte.

Foto: Profimedia

Mnogi su očekivali da ovo laskavo priznanje pripadne Laminu Jamalu, ali napadač PSŽ-a je proglašen za najboljeg fudbalera planete.

Prvotimac Pariz Sen Žermena Usman Dembele nije krio emocije nakon osvajanja "Zlatne lopte", prestižnog priznanja za najboljeg fudbalera u tekućoj godini, a odmah po uručenju priznanja Francuza su savladale emocije pa se biranim rečima obratio javnosti, gde se u svakoj od njih dalo naslutiti koliko mu sve znači.

Dembele je sinoć na ceremonoji u Parizu pobedio asa Barselone Lamina Jamala, a posle dodele priznanja emocije su poput vulkana izbijale iz njega.

FOTO: Tanjug/AP

"Neverovatno i izuzetno – šta mi se upravo dogodilo", bile je prva reakcija hitronogog francuskog fudbalera koji je sudeći po svim parametrima zasluženo postao laureat prestižnog priznanja.

Premda nije krio nervozu što se našao u centru interesovanja, Dembele je posebnu zahvalnost oda Pariz Sen Žermenu i svim ključnim karikama koji su dali doprinos njegovog najvećem individualnom priznanju.

"Sezona sa PSŽ je bila neverovatna. Malo sam nervozan… Uzeti ovaj trofej i primiti ga iz ruku Ronaldinja – nestvarno. Hvala PSŽ-u što me doveo 2023. godine, hvala timu, klubu koji je kao porodica, predsedniku, celom osoblju – i naravno Luisu Enrikeu, koji mi je kao otac", kazao je Dembele koji je stigao u redove evropskog šampiona nakon razočaravajućeepizode u Barseloni.

FOTO: Tanjug/AP

Ipak, Dembele bez imalo zlobe, između ostalog, priznaje da je počastvovan što je igrao u Barseloni.

"U dobrim i lošim trenucima, ovaj tim je bio uz mene. Ova nagrada je individualna, ali je nosimo svi zajedno kao tim. Hvala i Borusiji Dortmund, Renu, i naravno, u Barseloni sam ispunio snove – igrao sam pored Mesija i Inijeste. Bila je to škola života", naveo je on.

Krug zaslužnih za najveće priznanje u njegovoj karijeri nadilazi i sportske radnike.

"Hvala mojoj porodici, a posebno mami – bila je uz mene u svim teškim trenucima. Hvala mom agentu koji je uvek verovao u mene. Da mi je neko rekao da ću jednog dana osvojiti Zlatnu loptu… Hvala i najboljem prijatelju s kojim sam poslednjih pet godina prošao sve. Uvek je bio tu – i biće do kraja", zaključio je Dembele.

Ipak najveće zasluge za procvat njegove karijere idu na adresu misteriozne supruge Rime Ebduši.

Usman Dembele je u braku sa Rimom Edbuš, Francuskinjom marokanskog porekla. Par se venčao u decembru 2021. godine na tradicionalnoj marokanskoj ceremoniji, a u septembru 2022. dobili su svoje prvo dete – ćerku, čije ime drže u tajnosti.

Venčanje je, navodno, bilo pravo iznenađenje za fudbalsku javnost, jer čak ni njegovi tadašnji saigrači iz Barselone nisu znali za vezu dok se nakon venčanja nisu pojavile fotografije. Rima ima svoj brend Razalae, koji promoviše održivu i islamski prihvatljivu odeću.

Rima se uglavnom drži dalje od očiju javnosti, ali je poznata po svom lajfstajl i modnom sadržaju na društvenim mrežama. Uprkos velikom broju pratilaca, uspeva da sačuva relativno privatan život. Pruža podršku suprugu na utakmicama i proslavama, a bila je prisutna i tokom slavlja PSŽ-ove pobede u UEFA Ligi šampiona 2025. godine.

U julu 2025. dospela je u centar pažnje nakon što je, posle poraza PSŽ-a u finalu Svetskog klupskog prvenstva, obrisala sve sa svog Instagram profila. Trenutno ima samo nekoliko objava, a prati je više od 183.000 ljudi. Svoj Tik Tok profil takođe je, nakon poraza, prebacila na privatno.