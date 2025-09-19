NEĆE NASTUPATI ZA FRANCUSKU: Sin Zinedina Zidana odlučio da brani za Alžir

SIN proslavljenog francuskog fudbalera Zinedina Zidana Luka promenio je zvanično državljanstvo i braniće ubuduće za Alžir, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).

FOTO: EPA

Kako je saopštila FIFA, zahtev Luke Zidana je odobren jer nikad nije branio za "trikolore" u seniorskoj konkurenciji, već samo u mlađim kategorijama.

On ima 27 godina i brani gol španskog drugoligaša Granade, a prema najavama, selektor Alžira Vladimir Petković će ga pozvati da debituje već u oktobru, kad ova afrička selekcija igra protiv Somalije i Ugande u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Alžir je na korak od direktnog plasmana na Mundijal, u kvalifikacionoj grupi G ima 19 bodova, četiri više od Ugande i Mozambika, a do kraja su ostala još dva kola.

🔴 La fédération Algérienne OFFICIALISE l’arrivée de Luca Zidane ! ✅🇩🇿 pic.twitter.com/ajOGrvRUnS — 𝘼𝙇𝙂𝙀𝙍𝙄𝘼𝘾𝙏𝙐𝙁𝙊𝙊𝙏 🇩🇿 (@algeriactufoot) September 19, 2025

