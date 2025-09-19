Fudbal

NEĆE NASTUPATI ZA FRANCUSKU: Sin Zinedina Zidana odlučio da brani za Alžir

Танјуг

19. 09. 2025. u 19:35

SIN proslavljenog francuskog fudbalera Zinedina Zidana Luka promenio je zvanično državljanstvo i braniće ubuduće za Alžir, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).

НЕЋЕ НАСТУПАТИ ЗА ФРАНЦУСКУ: Син Зинедина Зидана одлучио да брани за Алжир

FOTO: EPA

Kako je saopštila FIFA, zahtev Luke Zidana je odobren jer nikad nije branio za "trikolore" u seniorskoj konkurenciji, već samo u mlađim kategorijama.

On ima 27 godina i brani gol španskog drugoligaša Granade, a prema najavama, selektor Alžira Vladimir Petković će ga pozvati da debituje već u oktobru, kad ova afrička selekcija igra protiv Somalije i Ugande u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Alžir je na korak od direktnog plasmana na Mundijal, u kvalifikacionoj grupi G ima 19 bodova, četiri više od Ugande i Mozambika, a do kraja su ostala još dva kola. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese