STRAŠNO NEVREME U BOSNI: Stradao stadion poznatog kluba, klupe letele 150 metara - svi se zahvaljuju što nema mrtvih!

Olujno nevreme koje je najpre pogodilo Hrvatsku, a pogotovo Rijeku, nije zaobišlo ni Bosnu i Hercegovinu.

Foto: Printskrin BFMTV

Zrinjski iz Mostara je na svojim zvaničnim stranicama pokazao fotografije kako je i njegov stadion teško oštećen u nevremenu.

Kako navode iz kluba, nevreme je krenulo sat vremena nakon utakmice Zrinjskog i Sarajeva pa niko nije povređen, ali moraju sve brzo sanirati jer uskoro igraju na Evro-sceni.

"Nevreme je, između ostalog, oštetilo klupe za rezervne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a razmere udara vjetra najbolje ilustruje činjenica da je oštećen jedan od golova na glavnom terenu, dok su klupe s pomoćnog terena završile na 150 metara udaljenom stadionskom parkingu. HŠK Zrinjski odmah je započeo s procenom nastale štete te će Klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uslove za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica lige BiH", navodi na stranicama kluba i dodaje:

"S obzirom na to da nas za manje od tri nedelje očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze UEFA Lige konferencija, Klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje UEFA."

Zrinjski će u prvom kolu igrati protiv ekipe koju je Crvena zvezda eliminisala na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, gibraltarsski Linkoln Red Imps.

