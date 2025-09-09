SADA I ZVANIČNO! Evo ko je zamenio Murinja na klupi Fenerbahčea

Italijanski fudbalski stručnjak Domeniko Tedesko imenovan je za novog trenera Fenerbahčea, saopštio je danas turski klub.

Foto: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

Tedesko je sa klubom iz Istanbula potpisao dvogodišnji ugovor. U saopštenju Fenerbahčea se navodi da će italijanskom stručnjaku prvi pomoćnik da bude Gokan Gonul.

Tedesko (39) je na mestu trenera Fenerbahčea zamenio Žozea Murinja, koji je krajem avgusta dobio otkaz. Italijanski stručnjak je ranije trenirao Šalke, Spartak iz Moskve, Lajpcig, kao i reprezentaciju Belgije.

Fenerbahče se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli turske Superlige sa sedam bodova.

