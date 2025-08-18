"KAD JE GAZDA BOGATI RUS..." Darko Pančev o šansama da Zvezda izbaci Pafos i prođe u Ligu šampiona

CRVENA zvezda ima još jednu prepreku do Lige šampiona. Rival crveno-belih u plej-ofu je kiparski Pafos, a očekivanja je izneo legendarni napadač srpskog kluba Darko Pančev.

FOTO: FK Crvena zvezda

Čuveni Makedonac se najpre prisetio meča koji je on igrao u dresu tima sa "Marakane" protiv Apolona 1991. godine.

- Kako da se ne sećam tih utakmica. Prvu smo igrali kod kuće protiv Apolona, dobili smo 3:1, lagano, bez ikakvih problema, tamo smo isto bez problema pobedili sa 0:2, bez nekih većih napora. Kada na ovaj način objašnjavam kako smo ih pobedili može da izgleda da smo bili prejaki, ali stvarno jeste tako bilo. U to vreme je jugoslovenski fudbal bio stvarno dobar, liga je bila mnogo jača od kiparske lige. Mi kao ekipa i ostale jugoslovenske su se radovale kada dobiju protivnike iz Švajcarske, Austrije i takođe zemalja kao što su Grčka, Kipar i Turska. To je bila realnost. Sada se sve to verovatno promenilo, fudbal se izjednačio dosta, posebno posle raspada Jugoslavije, sa ostalim državama verovatno više nije takva razlika kao što je bila u naše vreme - počeo je Pančev.

Potom je analizirao Pafos, ali se osvrnuo i na dvomeč sa Lehom.

- Mi sa ovih prostora ne znamo puno. Osvrnuo bih se na proteklu utakmicu, mi ne poznajemo dovoljno poljsku ligu, ali je meni lično Leh ostavio dobar utisak, to je jedna veoma dobra i ozbiljna ekipa. Sada kada su prošle ove dve utakmice, shvatam da i te kako nije bilo lako proći Leh, jer su stvarno jedna dobro organizovana ekipa, disciplinovani, organizovani, možda nemaju neke velike zvezde, ali veoma interesantna ekipa. Sada je Pafos velika nepoznanica za nas. Za nas koji smo igrali, za novinare i celu sportsku javnost, čak sam i proverio o njima, vidim da postoje tek 11 godina. Ti kad postojiš kao klub 11 godina i već imaš određene uspehe, to je pokazatelj da je gazda koji je Rus, koliko sam video, veoma ozbiljno pristupio pravljenju jednog moćnog tima koji će imati neku značajniju ulogu u Evropi. Treba biti obazriv, treba znati da su dobra ekipa, uostalom izbaciti Dinamo iz Kijeva apsolutno nije lako, ali se nadam da Zvezda, koja ima veće ime, veću tradiciju, da će na kraju uspeti da se još jednom domogne Lige šampiona.

On veruje da će tribine stadiona "Rajko Mitić" biti ispunjene do poslednjeg mesta i da će izabranici Vladana Milojevića imati veliku podršku sa tribina.

- Podrška navijača je i u naše vreme bila izuzetno važna. U naše vreme je bilo po 80 ili 90 hiljada navijača, jer je bio duplo veći kapacitet, a sada je isto jedna solidna brojka od 50 ili 55 hiljada. Zvezda ima puno navijača, toliko ljudi voli klub i nose ga u srcu da ne treba ništa posebno da im se kaže. Oni će svakako doći i bodriti svoj tim iz srca. Više sam nego ubeđen da će se napuniti stadion i da će dati onu pravu podršku našim igračima da ostvare najvažniji cilj u ovom trenutku, a to je plasman u ligašku fazu. Neka nam je srećno, nadam se da će biti dobro i da ćemo uspeti sve to da postignemo - zaključio je Pančev.

Utakmica Crvena zvezda - Pafos igra se u utorak od 21 čas, a možete da je pratiti na sportskim stranicama "Novosti".

