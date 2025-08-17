SKANDAL! Fudbaler tzv. Kosova divljački udario golmana Barselone kopačkom u glavu (FOTO)

NEVEROVATAN fudbalski skandal odigrao se u Španiji. Fudbaler tzv. Kosova Vedat Murići nasilnički je nasrnuo na golmana Đoana Garsiju tokom meča Majorka - Barselona (0:3)

FOTO: Tanjug/AP

Igrao se 39. minut utakmice. Murići je ivsoko podigao loptu u pokušaju da dođe do lopte, nepažljivo je udario golmana u glavu.

Sudija nije imao nikakvu dilemu, odmah je pokazao direktan crveni karton i isključio napadača Majorke.

Pogledajte kako je to izgledalo na video snimku ispod.

Posle utakmice, igrači Majorke su tvrdili da je sudija bio prestrog prema njima, a čak su istakli da je Rafinjin start u nadoknadi prvog poluvremena bio još grublji, ali da tada nije pokazan crveni karton.

¡Así fue la conversación en el VAR que acabó con la expulsión por roja directa de Muriqi! 🟥💥 pic.twitter.com/Su9WGnmfKf — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 16, 2025

