SKANDAL! Fudbaler tzv. Kosova divljački udario golmana Barselone kopačkom u glavu (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 08. 2025. u 13:44 >> 13:44

NEVEROVATAN fudbalski skandal odigrao se u Španiji. Fudbaler tzv. Kosova Vedat Murići nasilnički je nasrnuo na golmana Đoana Garsiju tokom meča Majorka - Barselona (0:3)

СКАНДАЛ! Фудбалер тзв. Косова дивљачки ударио голмана Барселоне копачком у главу (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP

Igrao se 39. minut utakmice. Murići je ivsoko podigao loptu u pokušaju da dođe do lopte, nepažljivo je udario golmana u glavu. 

Sudija nije imao nikakvu dilemu, odmah je pokazao direktan crveni karton i isključio napadača Majorke.

Pogledajte kako je to izgledalo na video snimku ispod. 

Posle utakmice, igrači Majorke su tvrdili da je sudija bio prestrog prema njima, a čak su istakli da je Rafinjin start u nadoknadi prvog poluvremena bio još grublji, ali da tada nije pokazan crveni karton. 

