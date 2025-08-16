Fudbal

TUŽNE VESTI: Preminuo Den Tana!

Новости онлине

16. 08. 2025. u 20:09

STIGLA je vest da je ove subote u 91. godini preminuo Den Tana, nakon borbe sa teškom bolešću u privatnoj bolnici.

ТУЖНЕ ВЕСТИ: Преминуо Ден Тана!

Foto Tanjug

Njegovo pravo ime je Dobrivoje Tanasijević, a rođen je 26. maja 1935. godine u Beogradu. Bio je poznati ugostitelj, sportski radnik, filmski glumac i producent.

Najviše je ostao upamćen po tome što je bio na čelu FK Crvena zvezda prvo kao vršilac dužnosti predsednika od 2. septembra 2008. godine, a potom i kao prvi čovek kluba od 13. novembra 2008. godine, sve do 23. aprila 2009. kada je podneo ostavku.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nakon što je karijeru započeo u Belgiji, nastavio je da igra fudbal u Nemačkoj i Kanadi, da bi se 1954. preselio u Sjedinjene Američke Države. Tamo je nastupao za američko-jugoslovenski tim u San Pedru, ali ga je ubrzo privukao svet filma.

Ostvario je dve kratke uloge u filmovima The Enemy Below i serijama Rin Tin Tin i The Untouchables.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

(B92)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA! Preminuo mladi srpski fudbaler (24)

TUGA! Preminuo mladi srpski fudbaler (24)