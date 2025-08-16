TUŽNE VESTI: Preminuo Den Tana!

STIGLA je vest da je ove subote u 91. godini preminuo Den Tana, nakon borbe sa teškom bolešću u privatnoj bolnici.

Foto Tanjug

Njegovo pravo ime je Dobrivoje Tanasijević, a rođen je 26. maja 1935. godine u Beogradu. Bio je poznati ugostitelj, sportski radnik, filmski glumac i producent.

Najviše je ostao upamćen po tome što je bio na čelu FK Crvena zvezda prvo kao vršilac dužnosti predsednika od 2. septembra 2008. godine, a potom i kao prvi čovek kluba od 13. novembra 2008. godine, sve do 23. aprila 2009. kada je podneo ostavku.

Nakon što je karijeru započeo u Belgiji, nastavio je da igra fudbal u Nemačkoj i Kanadi, da bi se 1954. preselio u Sjedinjene Američke Države. Tamo je nastupao za američko-jugoslovenski tim u San Pedru, ali ga je ubrzo privukao svet filma.

Ostvario je dve kratke uloge u filmovima The Enemy Below i serijama Rin Tin Tin i The Untouchables.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

(B92)