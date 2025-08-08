ZVEZDA ZOVE: Crveno-beli pozivaju navijače na meč protiv TSC-a, razlog je poseban
Fudbalski klub Crvena zvezde pozvao je danas navijače da dođu na meč četvrtog kola Superlige Srbije protiv TSC-a kako bi proslavili jubilarnu 100. utakmicu Šerifa Endiajea u dresu "crveno-belih".
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova TSC na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
Kako se navodi na sajtu kluba, Endiaje je od dolaska u Crvenu zvezdu 2023. godine odigrao 99 utakmica i postigao 48 golova.
- Napadač našeg kluba Šerif Endiaje će odigrati 100. utakmicu u crveno-belom dresu u subotu ukoliko bude nastupio protiv ekipe TSC. Jedan od najupečatljivijih momenata Endiajea u dresu Crvene zvezde bio je het-trik u večitom derbiju u sezoni 2024/25, kada je na gostovanju potvrdio klasu i postao heroj tima. Senegalski reprezentativac se takođe izjednačio sa Kostom Tomaševićem na drugoj poziciji liste strelaca u večitim derbijima, što dodatno potvrđuje njegovu izuzetnu poziciju u klubu - saopštila je Crvena zvezda
Endiaje je tokom dosadašnjeg boravka u Crvenoj zvezdi osvojio dve duple krune.
- Njegova izvanredna forma tokom prethodnih sezona donela mu je nagradu 'Bora Kostić' za najefikasnijeg igrača Zvezde u sezonama 2023/2024 i 2024/2025, kao i prestižni trofej 'Slobodan Santrač' za najboljeg strelca Superlige Srbije u prethodnoj sezoni. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju kako bismo zajedno, u subotu od 20 časova, proslavili veliki jubilej Šerifa Endiajea u crveno-belom dresu - poručila je Crvena zvezda.
