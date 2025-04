SRBIN JE BIO U PRAVU: Mančester sklonio "najgoreg golmana u istoriji" sa gola

Kada vam u zemlju dođe preko 4.500 stranaca, od čega su većina mladi sportisti, uzrasta do 15 godina i provedu 10 dana u Srbiji, onda je to zaista lepa stvar. To je epilog Svetske ISF Vodavoda Školarijade 2025., koja se od četvrtog aprila održava na Zlatiboru i okolnim gradovima. Spektakularno takmičenje koje se održava u čak 22 sporta, podržano je od Vlade Srbije a preko Ministarstva sporta uz partnerstvo sa gradovima Užice, Čajetina, Nova Varoš, Priboj, Lučani, Požega i Arilje.