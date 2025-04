"U SUBOTU JE PRAZNIK FUDBALA!" Legenda Crvene zvezde poziva navijače na stadion: Ekipa je zaslužila da se ispune tribine

LEGENDA Crvene zvezde, Vladamir Petrović Pižon, govorio je pred 176. večiti derbi i otkrio da očekuje pobedu crveno-belih.

FOTO: FK Crvena zvezda

Četvrta zvezdina zvezda je naglasio da ovakvo rivalstvo ne postoji nigde na svetu.

- Derbi je posebna utakmica, jer nigde na svetu ne postoji takvo rivalstvo. Crvena zvezda uvek ide na pobedu. Trijumf na meču takvog značaja donosi samopouzdanje i prestiž. Na derbijima pozicija na tabeli ne igra ulogu, kao ni trenutne forme, to je duel za sebe, te to i očekujem da vidim. Borbenu Crvenu zvezdu, kojoj je više stalo do pobede nad večitim rivalom. Nadam se pozitivnom rezultatu, pa da se posle poslednjeg sudijskog zvižduka radujemo zajedno - rekao je Pižon za klupski sajt.

On ističe da je želja uglavnom presudna za ishod najveće utkamice srpskog fudbala.

- Utakmica traje 90 minuta. Nema tu filozofije, niti priča o kvalitetu. Isključivo preovlada želja, borba za svaku loptu, trenutna spremnost igrača, kontrolisanje pritiska. To su velike utakmice, koje imaju veliki uticaj na srpski fudbal. Derbi možda neće imati uticaj na tabelu Superlige Srbije, ali je krajnji ishod veoma bitan. Zvezda je klub koji uvek teži pobedama, a tako mora biti i u subotu. Sve ovo pričam iz ličnog iskustva. Borbenost je izuzetno važna. To je ključna stvar, na kojoj svaki trener insistira, kada su veliki mečevi u pitanju.

Za kraj je poručio da se nada velikoj poseti na stadionu "Rajko Mitić".

- U subotu je praznik srpskog fudbala, te pozivam sve zvezdaše da dođu na Marakanu i da je ispune, kako bismo pozdravili stručni štab i tim, jer su to rezultatima ove sezone i te kako opravdali i zaslužili - zaključio je Pižon.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u subotu od 16 časova.

