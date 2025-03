"NE OKREĆEM GLAVU PARTIZANU" Marko Nikolić emotivan, progovorio o povratku u Humsku

Trener CSKA iz Moskve Marko Nikolić govorio je nakon duela sa Partizanom o povratku u Beograd.

FOTO: FK Partizan

Talentovani trener prvo je prokomentarisao povratak u Srbiju.

- Ovde se ne osećam kao gost, rekao je Nikolić pa govorio o atmosferi.

- Atmosfera na stadionu je sjajna. Bilo je petnaestak hiljada ljudi. napravili su fenomenalnu atmosferu. To je bila ideja. Bratstvo i družba dva kluba raste.Želeo sam da dam minutažu igračima koji ne igraju često. Predivan je bio ambijent. Hvala svima koji su došli. Prelepo je što smo se još jednom oprostili od Andrije Delibašića i Radše Ilića. Obojica su bili u mom stručnom štabu, sa Andrijom sam bio i blizak. Sve je prošlo kako treba.

Govorio je Nikolić i o poznanstvu sa Srđanom Blagojevićem i promenama u Humskoj.

- Rekao sam juče da se poznajemo sa početka 2000. on je trenirao petliće Radničkog sa Novog Beograda, ja Rada. Vidim da klub napreduje. Novu energiju u klubu. Pokrenuo se klub sa mrtve tačke. Niko ne treba da očekuje čuda ali se vidi drugačija energija. Srđan radi dobar posao, vidi se ruka trenera, najveći kompliment za trenera je kada ekipa igra kako trener želi.

Dobio je pitanje novinara i o povratku u Humsku.

- Hvala klubu na plaketi i publici. Na dočeku danas i juče u Areni, to izaziva prelepe emocije i u trenutku idu suze na oči. Meni je uvek drago da budem ovde. Ja sam to već govorio, ali se te moje reči pogrešno tumače, ja sam za Partizan uvek tu. U raznim formama i oblicima biću tu. Imaju trenera, upravu, ja imam svoj put, oni svoj put. Smetalo mi je kada su neki ljudi okretali glavu od Partizana ja to nikada neću raditi. Možda se jednom i vratim kao trener.

