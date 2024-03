VLADAN MILOJEVIĆ CENI KOMŠIJE: Partizan je favorit u večitom derbiju

DžENTLMENSKI je trener Crvene zvezde Vladan Milojević pred konferenciju za štampu podelio pripadnicama lepšeg pola bele ruže i čestitao im osmi mart. Sigurno je i on poželeo ili bar pomislio kako bi bilo lepo da mu sutrana punoj "Marakani" njegovi igrači daruju pobedu protiv Partizana za 54. rođendan.

Pred ovaj 172. derbi, očigledno je da Milojevića najviše brinu povrede i nije mogao da otkrije da li će i koliko moći da računa na kapitena Dragovića, defanzivca Spajića i napadača Katajia.

- Ne mogu ništa da kažem u kakvoj su situaciji i tek ću posle zadnjeg treninga imati bolji uvid ko će moći da igra a ko ne - istakao je Milojević. - Isto je i sa odlukom oko bonusa, jer zbog povreda nemam jasnu sliku. Uprkos svemu, maksimalno ulazimo u meč. Večiti derbi je najznačajnija utakmica za srpski fudbal. Raduje nas što će biti pun stadion. Često se dašava da na derbi mečevima igra ne bude kvalitetna, ali se nadam ćemo ovaj put uspeti da pokažemo najbolji fudbal. Spremni smo, igrači su svesni težine utakmice i koliko ona znači. Meč donosi tri boda, postoji i drugi detalj, a to je prestiž.

Zvezdin strateg smatra da današnji derbi neće presudno uticati u trci za titulu, a ulogu favorita doDelio je komššijama.

- Utakmica sa Partizanom je specifična, ali imamo još šest mečeva do plej-ofa, a do kraja prvenstva oko 40 bodova u igri. Od kada sam došao u Crvenu zvezdu fokusiran sam na to da uspostavim model igre, da se potrudimo da sve zavisi od nas i damo maksimum. Svesni smo da je večiti rival ispred nas i sa bodom prednosti je favorit. Mi bi trebalo da radimo ono što smo radili do sada. Iz meča u meč smo pokazivali napredak protiv ekipa iz gornjeg dela tabele, koji su pretedenti na titulu ili za izlazak u Evropu.

Sa puno respekta pričao je Milojević o Partizanu i svom kolegi Igoru Duljaju.

- Gledao sam utakmicu koju je Zvezda izgubila u decembru, ali nismo analizirali meč. Mislim da naredni i prethodni duel neće imati dodirnih tačaka. Partizan je jesenji deo prvenstva odigrao sa nizom od 10 pobeda, što je za poštovanje. Poznajem već dugo Igora Duljaja, veoma je vredan i posvećen. Trener koji prenosi emociju. Topolac je i komšije smo, sve pohvale idu za rad i trud koji pokazuje.

Odlučuje jedna greška

MILOJEVIĆ se pripremio za neizvestan, dramatičan okršaj.

- Derbi odlučuju nijanse. Do sada se pokazalo da jedna lopta ili greška, kratak prazan hod, minuti dekoncetracije mogu da odluče meč. Derbiji su čvrste i snažne utakmice, igraju se sa mnogo "žara". Videćemo da li će biti taktičkog nadmudrivanja. Derbi je nešto posebno i nije moguće precizno odrediti koji će detalj odlučiti duel.

