SADA SAM KRALJICA JUGA: Milica Pavlović u Leskovcu na "Roštiljijadi" dočekana sa pozitivnim ovacijama - "Svoja sam na svome" (FOTO)

MUZIČKA zvezda Milica Pavlović vratila se sinoć, u ponedeljak 24. avgusta u svoj Leskovac tamo gde joj je, kako kaže, srce uvek posebno puno.

Foto: Marko Cvetković

Spektakularnim nastupom na Gradskom trgu otvorila je 36. „Roštiljijadu“ i priredila veče za pamćenje, a čim se pojavila na sceni, među brojnom publikom zavladali su euforija i oduševljenje. Foto: Marko Cvetković

Koncert je počela naslovnom numerom svog šestog studijskog albuma „Caka“, a potom su se ređali hitovi „Kučketina“, „Hej ženo“, „Zauvek“, „Operisan od ljubavi“, „Seksi senjorita“, „Lav“, ali i pesme sa najnovijeg muzičkog materijala. Publika je sve vreme pevala sa njom, dok je Milica energijom i neposrednošću dodatno podizala atmosferu.

- Mnogo se radujem što sam bila u svom gradu. Ovde su moji dobri ljudi i naša vrela južnjačka krv – istakla je Milica za „Večernje novosti“.

Nastup je trajao više od tri sata, a pevačica je posle koncerta za „Večernje novosti“ otkrila koliko joj je posebno kada peva pred svojim Leskovčanima. Razgovor ju je vratio u detinjstvo, u vreme kada je kao devojčica dolazila na koncerte, gledala izvođače sa strane i maštala da će jednog dana upravo ona stajati na velikoj bini.

- Mogu samo da se zahvalim reperu Slobodanu Veljkoviću Cobiju. Od „Seksi senjorite“, kako glasi naziv jedne moje pesmem sam sada „Kraljica juga“, zahvaljujući po istoimenoj pesmi koju mi je uradio. Prija mi, laska mi i srećna sam što sam bila u svom gradu. Nekada sam dolazila i mahala izvođačima, bila radosno dete koje je zamišljalo da se nađe na toj pozornici i da se bavi pevanjem. Danas imam svoju muziku i karijeru. Ta mala Milica je porasla i došla je da zapeva ovde. Foto: Marko Cvetković

Milica je podsetila i da je na Gradskom trgu u Leskovcu prvi put nastupala 2022. godine, a da joj je koncert na „Roštiljijadi“ bio drugi susret sa publikom na istoj lokaciji.

- Isto sam se tako lepo osećala kao i tada. Samo što sam tada bila plavuša, a sada sam crnka (smeh).

Iako je Leskovac njen grad, a publika ljudi koje dobro poznaje, pevačica priznaje da je pred nastup ipak postojala mala trema. Ipak, ona nije bila posledica straha od scene, već odgovornosti koju oseća prema publici koja joj je posebno bliska.

- Svi su bili na koncertu. Ovo je zaista moj grad i osećala sam se kao svoja na svome. Uz dozu odgovornosti, bila je mala tremica, ali taman da ne zaboravim kako izgleda imati taj adrenalin. Foto: Marko Cvetković

Posebna priča su i njeni fanovi, koji je gotovo na svakom koraku obasipaju pažnjom i poklonima. Milica kaže da joj svaki znak pažnje znači, bez obzira na to koliko je mali ili veliki.

- Odneću ih na selo, neke za Beograd. Obradujem se slatkišima, onda kažem: „Sutra, da li sam morala sve da pojedem?“, ali šta ću... Volim ljude koji mene vole i nek nam je sve slatko i nazdravlje – poručila je Milica.

A da joj je podrška publike izuzetno važna, pokazala je i nedavno, kada je povodom uspeha šestog albuma „Caka“ organizovala ekskluzivno druženje sa najvernijim fanovima. Pod nazivom „Caka – Under the sky“, 4. avgusta u Beogradu priredila je nesvakidašnju VIP žurku na krovu prestižnog hotela, sa pogledom na Kalemegdan.

Od nekoliko stotina prijavljenih obožavalaca, odabrala je 50 najsrećnijih iz celog regiona, a ovoga puta Milica je preuzela i ulogu DJ-a i lično birala muziku za svoje goste. Cela terasa bila je u znaku „Caka“ ere, u plavim tonovima, dok su na plavom tepihu bili ispisani nazivi pesama sa albuma. Foto: Novosti

Tako je Milica još jednom pokazala da joj publika nije samo podrška već i važan deo njene muzičke priče. A najbolji dokaz za to stigao je upravo u njenom Leskovcu, pred njenim ljudima, u njenom gradu i pred publikom sa juga koja je njen veliki koncert dočekala kao svoj.

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