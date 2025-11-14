Eros Ramazzotti otkrio poslednji duet sa novog albuma

“UNA storia importante” u prodaji od 21. novembra 2025.

Dobitnica 17 GRAMMY nagrada, kantautorka i producentkinja, jedna od najuticajnijih umetnica savremene muzike, predstavlja emotivan duet sa Erosom Ramazzottijem na jednoj od njegovih najpoznatijih pesama — “L’Aurora” feat. Alicia Keys (italijanska verzija) / “La Aurora” feat. Alicia Keys (španska verzija)

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR POČINjE 14. FEBRUARA 2026. U PARIZU OD 6. JUNA 2026. EROS RAMAZZOTTI NA ITALIJANSKIM STADIONIMA

Eros Ramazzotti otkrio je poslednjeg specijalnog gosta na svom novom albumu “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, koji izlazi 21. novembra 2025.

Globalna superzvezda Alicia Keys po prvi put sarađuje sa Erosom u duetu koji spaja dve velike umetničke energije i dve muzičke tradicije.

Alicia Keys, dobitnica 17 GRAMMY nagrada, kantautorka, muzičarka, producentkinja, osnivačica brenda Keys Soulcare, autorka New York Times bestselera, filmska, TV i pozorišna producentkinja i preduzetnica, zajedno sa Erosom potpisuje i producira novu verziju pesme “L’Aurora” – jedne od njegovih najemotivnijih i najintimnijih kompozicija.

Njihovi glasovi u ovoj novoj interpretaciji stvaraju dijalog pun emocije i snage, dajući pesmi potpuno novo značenje.

Alicia Keys pridružuje se već objavljenim saradnicima na albumu: Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali i Ultimo – umetnicima koji zajedno sa Erosom donose 15 pesama koje spajaju nove numere i ponovo aranžirane klasike njegove karijere, na italijanskom i španskom jeziku.

ALBUM “UNA STORIA IMPORTANTE” / “UNA HISTORIA IMPORTANTE”

(Friends & Partners S.p.A. / Eventim Live International, distribucija Sony Music Entertainment) biće dostupan u više ekskluzivnih formata:

Italijanska verzija: dupli vinil (crni, providni, narandžasti, potpisani narandžasti), CD Jewel Box, Deluxe i potpisano Deluxe izdanje

Španska verzija: dupli vinil (crni, narandžasti, potpisani narandžasti), CD Jewel Box, Deluxe i potpisano Deluxe izdanje

Preorder albuma dostupan je OVDE.

Turneja “Una storia importante”, obuhvata preko 50 gradova širom sveta, a u Beogradsku arenu, stiže 26. aprila 2026. godine, Kompletan spisak koncerata možete pogledati OVDE.

Ulaznice za koncert Erosa Ramazzottija u Beogradskoj Areni dostupne su putem besplatne eFinity aplikacije, besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), Sava Centru i svim MojKiosk prodajnim mestima.