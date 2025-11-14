Eros Ramazzotti otkrio poslednji duet sa novog albuma
“UNA storia importante” u prodaji od 21. novembra 2025.
Dobitnica 17 GRAMMY nagrada, kantautorka i producentkinja, jedna od najuticajnijih umetnica savremene muzike, predstavlja emotivan duet sa Erosom Ramazzottijem na jednoj od njegovih najpoznatijih pesama — “L’Aurora” feat. Alicia Keys (italijanska verzija) / “La Aurora” feat. Alicia Keys (španska verzija)
UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR POČINjE 14. FEBRUARA 2026. U PARIZU OD 6. JUNA 2026. EROS RAMAZZOTTI NA ITALIJANSKIM STADIONIMA
Eros Ramazzotti otkrio je poslednjeg specijalnog gosta na svom novom albumu “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, koji izlazi 21. novembra 2025.
Globalna superzvezda Alicia Keys po prvi put sarađuje sa Erosom u duetu koji spaja dve velike umetničke energije i dve muzičke tradicije.
Alicia Keys, dobitnica 17 GRAMMY nagrada, kantautorka, muzičarka, producentkinja, osnivačica brenda Keys Soulcare, autorka New York Times bestselera, filmska, TV i pozorišna producentkinja i preduzetnica, zajedno sa Erosom potpisuje i producira novu verziju pesme “L’Aurora” – jedne od njegovih najemotivnijih i najintimnijih kompozicija.
Njihovi glasovi u ovoj novoj interpretaciji stvaraju dijalog pun emocije i snage, dajući pesmi potpuno novo značenje.
Alicia Keys pridružuje se već objavljenim saradnicima na albumu: Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali i Ultimo – umetnicima koji zajedno sa Erosom donose 15 pesama koje spajaju nove numere i ponovo aranžirane klasike njegove karijere, na italijanskom i španskom jeziku.
ALBUM “UNA STORIA IMPORTANTE” / “UNA HISTORIA IMPORTANTE”
(Friends & Partners S.p.A. / Eventim Live International, distribucija Sony Music Entertainment) biće dostupan u više ekskluzivnih formata:
Italijanska verzija: dupli vinil (crni, providni, narandžasti, potpisani narandžasti), CD Jewel Box, Deluxe i potpisano Deluxe izdanje
Španska verzija: dupli vinil (crni, narandžasti, potpisani narandžasti), CD Jewel Box, Deluxe i potpisano Deluxe izdanje
Preorder albuma dostupan je OVDE.
Turneja “Una storia importante”, obuhvata preko 50 gradova širom sveta, a u Beogradsku arenu, stiže 26. aprila 2026. godine, Kompletan spisak koncerata možete pogledati OVDE.
Ulaznice za koncert Erosa Ramazzottija u Beogradskoj Areni dostupne su putem besplatne eFinity aplikacije, besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), Sava Centru i svim MojKiosk prodajnim mestima.
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)