Svet

"VERUJEMO DA JE STRADALO OKO 40 LJUDI": Poznat uzrok tragedije u Švajcarskoj (FOTO/VIDEO)

Ana Đokić

01. 01. 2026. u 12:15

ČLAN Državnog saveta Švajcarske Stefan Ganzer je rekao da uzrok tragedije u Kran-Montani nije eksplozija već požar.

ВЕРУЈЕМО ДА ЈЕ СТРАДАЛО ОКО 40 ЉУДИ: Познат узрок трагедије у Швајцарској (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

- Tragediju je izazvao požar, a ne eksplozija. Upravo je taj požar izazvao nekoliko eksplozija koje su svedoci čuli. Međutim, ove eksplozije su bile posledica požara, a ne obrnuto - pojasnio je Ganzer.

Бар након пожараFoto: Фото: Police Cantonale Valaisanne

Iako su švajcarske vlasti rekla da veruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se veruje da je stradalo oko 40 ljudi.

Трагедија у ШвајцарскојFoto: Фото: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Gosti bara koji su stradali u požaru zadobili su tako stravične povrede da ih nije moguće identifikovati, te će ovo biti najteži zadatak za nadležne.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, u požaru u baru povređeno je dvoje njihovih državljana.

Oni su prebačeni u bolnicu. Njihovo stanje trenutno nije poznato.

Posle stravičnog požara u bar u luskuznom letovalištu u akciji je učestvovalo 40 ambulantnih vozila hitne pomoći, 150 spasilaca i 10 helikoptera!

U požaru je povređeno više od 100 ljudi, od kojih monogi teško. Uglavnom su svi prebačeni u bolnicu u Valeu, a odeljenje intenzivne nege je puno.

(24heures)

