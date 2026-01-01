Ekonomija

"KAPACITET 67.000 TONA DERIVATA" Đedović Handanović: Puštena u rad četiri rezervoara za skladištenje naftnih derivata

В. Н.

01. 01. 2026. u 12:30

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su u probni rad puštena četiri rezervoara za skladištenje naftnih derivata u Smederevu čiji je kapacitet 67.000 tona derivata i istakla da se nastavlja jačanje energetske sigurnosti i povećavanje rezervi energenata.

Foto: Instagram/ dubravka.djedovic

- U četiri rezervoara počinjemo sa punjenjem 67.000 tona derivata nafte tj. evro dizela. Ponosna sam na tim koji je uspeo da završi izgradnju i rekonstrukciju ukupno šest rezervoara - istakla je Đedović Handanović, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Rezervoari su u vlasništvu Republičke direkcije za robne rezerve, a završena su i preostala dva rezervoara čiji se tehnički prijem očekuje u narednim nedeljama.

- Kada sve dozvole budu ishodovane za još dva rezervoara moći ćemo da skladištimo još 35.000 tona benzina što je ukupno čak 102.000 tona dodatne sigurnosti za građane, koja nam je u ovom momentu neophodna. Naš dugoročni cilj je da jačamo energetsku sigurnost i povećavamo rezerve energenata, što ćemo nastaviti i ubuduće - naglasila je Đedović Handanović.

Dodala je da se važnost skladišnih kapaciteta najbolje ogleda tokom krize sa NIS-om budući da, kako je navela, skoro tri meseca ni kap sirove nafte nije ušla u Srbiju.

(Tanjug)

