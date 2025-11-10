DANICA KRSTIĆ ZA "NOVOSTI": Bog mi je podario talenat, ja sam mu uzvratila pesmom (FOTO)

SA 29 godina, vokalna umetnica Danica Krstić već ima impresivnu muzičku karijeru koja obuhvata mnogo uspeha i ličnog rasta. Za „Večernje novosti“ otkriva kako je njena životna i umetnička priča oblikovana iskustvima, kako doživljava emocije i šta joj donosi budućnost.

Foto: Aleksandar Mihailović

U razgovoru za naš list, Danica nam je istakla da je svaki njen uspeh bio predodređen njenom dubokom verom i autentičnošću. Pomalo iznenađena svojim tokom karijere, ističe da ne bi ništa menjala, jer sve što joj se dogodilo bilo je za njenu dobrobit. Otvoreno govori o tajni svog glasa, emocijama koje je pokreću i ljubavi prema tradicionalnoj muzici. Kao mama devetomesečnog dečaka govori da joj je roditeljstvo donelo novu svest i odgovornost, a ekskluzivno za naš list najavljuje i veliki projekat povodom 30. rođendana.

Danica je umetnica i žena koja uvek nastoji da ostane verna sebi i svojim vrednostima, spremna na nove izazove i početke. Foto: Aleksandar Mihailović

*Nema mnogo onih na našoj muzičkoj sceni koji sa 29 godina mogu da se pohvale blistavom karijerom. Kada se okrenete, šta kaže srce i kakve uspomene nosite?

- Bilo je uspona i padova, lepih i manje lepih momenata, ali sam zahvalna na svim iskustvima, jer sam iz svega što mi se dešavalo učila i izvlačila pouke, s toga sa zadovoljstvom mogu da kažem da me je to formiralo u osobu koja sam danas.

*Karijeru ste započeli sa šest godina spontanim pozivom Biljane Krstić da joj se pridružite na sceni nakon čega smo prosvedočili vašim pobedama na festivalima i takmičenjima poput serijala „Šljivik“, a stigli ste i do Evrovizijske scene. Kada se osvrnete sa ove distance, da li biste nešto promenili?

- Ništa ne bih menjala. Verujem da sve što se dešavalo u mom životu i karijeri je bilo namenjeno i skrojeno za mene. Zadovoljana kako se sve odvilo, jer ako ćemo iskreno, imala sam neke druge planove za sebe. Kao devojčica, želela sam da budem doktorka, ali očigledno da je Bog za mene imao drugi plan. Podario mi je neosporan pevački talenat, tim putem me je vodio i iskreno kada osećate Njegovu prisutnost na svom putu, jednostavno se prepustite Njegovoj volji bez trunke kolebanja.

*Da li ste posle ovoliko godina pevanja uspeli da otkrijete tajnu svog glasa i emocije? Može li se to definisati rečima?

- Smatram da kod mene nema nikakvih tajni, već da mi je dato od Boga da budem umetnica, da (nažalost) budem hipersenzitivna i da sve osećam augmentirano. Naravno sa izraženom emocionalnošću i funkcionalnim vokalnim aparatom nije teško izvoditi muziku tako da dotakne ljudska srca.

*Nedavno ste bili gošća na koncertu „Balkan Reunion“, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Da li su se slegli utisci sa nastupa?

- Bilo je izuzetno prijatno, kao i pređašnje saradnje. Sjajni umetnici, istomišljenici što se tiče muzičkog ukusa i senzibiliteta, tako da smo uživali jedni u drugima na sceni i najbitnije u svemu tome je da smo naše uživanje preneli i na publiku, koja je do kraja koncerta bila na nogama i u totalnom sevdahu.

*Kojom bojom se može opisati ono što osećate prema muzici, vaša ličnost, život?

- Kada pričamo o muzici i bojama, reč je o celom spektru i nijansama između, a što se tiče ličnosti i života, iako nisu boje, ali figurativno rečeno, ili je crno ili belo. Jer kod mene nikad nije bilo sredine.

*Kakvu emociju mora da ima pesma da bi ste je otpevali ili snimili?

- Ne bih znala koja je tačno emocija u pitanju. Jedino mi je bitno da kod mene budi emocije, da ih prihvatam i da mi se sviđa kako ih nosim kroz pesmu. Nekako mi se čini da je kompleksnije od same emocije i da je reč o spletu okolnosti, trenutka, melodije, harmonije...

*Mama ste devetomesečnog dečaka, da li se izmenio vaš pogled na svet otkada ste se našli u toj ulozi?

- Apsolutno se sve promenilo i iskreno ne znam ni odakle bih počela da nabrajam i kako bih definisala sve to. Ista sam, svašta je tu isto, ali i nije baš. Imam utisak da je moj nivo svesti sada na potpuno drugom nivou, osećam veliku odgovornost, jer sam dobila novu funkciju, ali ono što žena dobije za uzvrat, u mom slučaju osećaj pripadnosti i bezuslovna ljubav, je nešto što ništa ne može da zameni.

*Šta novo možemo da očekujemo u narednom periodu?

- Na svoj 30. rođendan, simbolično ću predstaviti projekat „Danica Krstić 30 - Nova epoha“. Foto: Aleksandar Mihailović

EKSPERIMENTI SA ŽANROVIMA

*DA li ste poželeli da tokom karijere eksperimentišete sa muzičkim žanrovima?

- Nisam poželela, već sam to i radila. Eksperimenti tog tipa su iznedrili jednu sjajnu baladu pod nazivom „Suze za kraj“, koju su radili Vladimir Grajić i Leontina Vukomanović. Bilo je tu i drugih projekata, ali nikada se nisam osećala prijatno u drugim žanrovima kao kad pevam tradicionalnu muziku, tako da sam u jednom trenutku morala da se opredelim, kako bih prestala da zbunjujem publiku.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć