Poznati

OD TAČKE DO SVITANJA: Emina Jahović o karijeri, životu u Turskoj, roditeljstvu, teškim i lakšim životnim trenucima (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2025. u 15:30

POP zvezda Emina Jahović pred publikom će 7. i 18. novembra u Plavoj dvorani Sava centra izaći na svom koncertu u okviru regionalne turneje "Svitanje".

ОД ТАЧКЕ ДО СВИТАЊА: Емина Јаховић о каријери, животу у Турској, родитељству, тешким и лакшим животним тренуцима (ФОТО)

Foto: Novosti

U razgovoru za naš list, istakla je da albumom reionalna turneja "Svitanje" predstavljaju  njen kreativni povratak, jer je Emina sama napisala tekstove i muziku za svih devet pesama.

- Svitanje je moje ponovno rođenje, jer je ovaj album rezultat mog ličnog stvaralaštva i emotivnog ulaganja. Vredno sam radila i verujem da je trenutak pravi za ovakav korak. Takođe, nadam se da će i početak koncertnog druženja opet biti nešto novo i početak onoga na šta se dugo čekalo.

Foto: Novosti

Tokom boravak i života u Turskoj, pop zvezda se oprobala i kao glumica u seriji "Polje lala".

- Kada je sve to krenulo, pitala sam producente da li sam ja za ovo. Ipak, ja sam muzičar i umetnik. U tom momentu turksi jezik sam vrlo malo znala. Takođe, sam projekat je bio na visokom nivou i dosta zahtevan, što je iziskivalo da provedem na snimanju 19 sati dnevno, a kod kuće me je čekalo malo dete. Izdražala sam koliko sam mogla, jer sam se u tom trenutku sam morala da se posvetim deteu. Tamo sam samo majka, a za mene kao ženu i čoveka, pored karijere, porodica je najvažnije - istakla nam je Emina.

Foto: Novosti

S obizrom na to da se i njen bivši suprug bavi muzikom, pevačica je rekla da nije bila za to da se njen stariji okrene šou biznisu.

- Jedno su želje, drugo je stvarnost. Jaman je započeo da radi ono što voli i tu sam samo da mu budem podrška i dam mu vetar u leđa, kao što je meni na početku karijere moja porodica.

Foto: Novosti

U toku razgovora sa našim ekipom, pop zvezda nije krila radost što će dve večeri zapevati u Plavoj dvorani.

- Velika mi je čast, ali i odgovornost kao umetniku što ćemo se svi grliti pesmom i muzikom i razmeniti najlepše emocije. Dugo me nije bilo u Beogradu i mislim da će ovo biti prava prilika da ovim dvema večerima sve to "nadoknadimo" - zaključila nam je Emina.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku