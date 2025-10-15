OD TAČKE DO SVITANJA: Emina Jahović o karijeri, životu u Turskoj, roditeljstvu, teškim i lakšim životnim trenucima (FOTO)

POP zvezda Emina Jahović pred publikom će 7. i 18. novembra u Plavoj dvorani Sava centra izaći na svom koncertu u okviru regionalne turneje "Svitanje".

Foto: Novosti

U razgovoru za naš list, istakla je da albumom reionalna turneja "Svitanje" predstavljaju njen kreativni povratak, jer je Emina sama napisala tekstove i muziku za svih devet pesama.

- Svitanje je moje ponovno rođenje, jer je ovaj album rezultat mog ličnog stvaralaštva i emotivnog ulaganja. Vredno sam radila i verujem da je trenutak pravi za ovakav korak. Takođe, nadam se da će i početak koncertnog druženja opet biti nešto novo i početak onoga na šta se dugo čekalo. Foto: Novosti

Tokom boravak i života u Turskoj, pop zvezda se oprobala i kao glumica u seriji "Polje lala".

- Kada je sve to krenulo, pitala sam producente da li sam ja za ovo. Ipak, ja sam muzičar i umetnik. U tom momentu turksi jezik sam vrlo malo znala. Takođe, sam projekat je bio na visokom nivou i dosta zahtevan, što je iziskivalo da provedem na snimanju 19 sati dnevno, a kod kuće me je čekalo malo dete. Izdražala sam koliko sam mogla, jer sam se u tom trenutku sam morala da se posvetim deteu. Tamo sam samo majka, a za mene kao ženu i čoveka, pored karijere, porodica je najvažnije - istakla nam je Emina. Foto: Novosti

S obizrom na to da se i njen bivši suprug bavi muzikom, pevačica je rekla da nije bila za to da se njen stariji okrene šou biznisu.

- Jedno su želje, drugo je stvarnost. Jaman je započeo da radi ono što voli i tu sam samo da mu budem podrška i dam mu vetar u leđa, kao što je meni na početku karijere moja porodica. Foto: Novosti

U toku razgovora sa našim ekipom, pop zvezda nije krila radost što će dve večeri zapevati u Plavoj dvorani.

- Velika mi je čast, ali i odgovornost kao umetniku što ćemo se svi grliti pesmom i muzikom i razmeniti najlepše emocije. Dugo me nije bilo u Beogradu i mislim da će ovo biti prava prilika da ovim dvema večerima sve to "nadoknadimo" - zaključila nam je Emina.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć