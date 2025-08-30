DOZVOLA ZA LJUBAV: Dejan Matić hitovima uveselio leskovačku publiku (FOTO)
FOLK zvezda Dejan Matić nastupio je pete večeri u okviru 35. "Roštiljijade" u Leskovcu.
Prisutnu publiku uveseljavao je svojim hitovima poput "Niko i neko", "Dozvola za ljubav", "Zaviri u moje srce", "Grešnica i vila", a na repertoru su se našle i dve nove pesme "Od Neretve do Mostara" i "Jedan od milion".
- Imao sam tu sreću da od samog početka moje karijere sarađujem sa vrhunskim i najboljim autorima, koji smo i privatno prijatelji. Nisam toliko "težak" kada biram pesme koje ću snimiti, ali moram da "osetim" ono što čujem - istakao je Dejan za "Večernje novosti" nekoliko minuta nakon silaska sa bine i dodao:
- Ovog leta nije bilo stajanja što tiče turneje, radilo se punom parom. Ugrabio sam malo vremena za odmor, pa nastavljam dalje, a večeras u Leskovcu je bilo super.
Leskovčani su uživali u Dekijevim hitovima, a nema ni sumnje da će ovo veče dugo pamtiti.
