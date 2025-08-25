Poznati

TUGA: Preminuo otac Gordana Kičića

В.Н.

25. 08. 2025. u 11:15

OTAC glumca Gordana Kičića, Branislav Kičić, umro je noćas.

ТУГА: Преминуо отац Гордана Кичића

Foto: Predrag Mitić

Kako prenose domaći mediji, Branislav je preminuo u Kliničkom centru Srbije.

(Telegraf)

