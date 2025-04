PREMA MAGAZINU PIPL: Demi Mur je najlepša žena na svetu za 2025. godinu

OVE godine nije dobila Oskara za ulogu u filmu "Supstanca" kako su mnogi očekivali, ali ipak jeste titulu najlepše osobe na svetu za 2025. godinu prema magazinu "Pipl".

Foto: Facebook Demi Moore

Dobitnica ove nagrade Demi Mur kaže da je za nju lepota leži u autentičnosti i pozitivnosti i tome da budemo ono što jesmo.

-Ona je filmska zvezda, ikona lepote i baka... piše na naslovnoj strani prestižnog magazina "Pipl" kog krasi Demi Mur, diva nežnog izgleda, duge kose i zavidne karijere. Glumica je snagu izgradila kroz život ispunjen izazovima i pobedama - od teškog detinjstva i burnih brakova, do filmskih uloga i radosti što je majka, a sada i baka.

SUPSTANCA I DEMI

Što se tiče uloge u filmu "Supstanca", gde tumači ostarelu instruktorku fitnesa koja očajnički žudi za mladošću, Demi je pokazala svoje dugo potcenjivane glumačke sposobnosti kao i svoju jedinstvenu moć da oblikuje holivudske narative o lepoti i moći. Nagrade koje je tom prilikom dobila su joj donele osećaj samopouzdanja i snage u onome što jeste.

-Danas mnogo više cenim sve kroz šta je moje telo prošlo da me dovede doovde. To ne znači da ponekad ne stanem pred ogledalo i ne pomislim: 'O, Bože, izgledam staro' ili 'O, lice mi se spušta'. Ali danas mogu da prihvatim da je to stanje u kojem sam, i znam da to više ne određuje moju vrednost niti to ko sam ja, naglasila je u intervjuu.

O LEPOTI I FITNES RUTINA

Za Demi Mur, lepota je nešto što jednostavno postoji poput cveta koji vidi i mogućnosti da u njemu prepozna lepotu. Kod ljudi, ona veruje da se lepota ogleda u autentičnosti i pozitivnosti i najlepše je kada neko bude u potpunosti svoj. Pričala je da je dosta mučila svoj organizam, ali da sada ima mnogo više intuitivniji, opušteniji i usklađeniji odnos sa telom.

Svi želimo da znamo koja je tajna njene linije, pa je otkrila da voli da svoj dan započne kratkom meditacijom i vođenjem dnevnika, što joj pomaže da se "usidri". Što se tiče ishrane, preferira hranu bogatu nutrijentima - ne jede meso, ali jede jaja. Ističe da je velnes nešto što dolazi iznutra, a s vremenom je shvatila koliko je san važan za celokupno zdravlje. Takođe, priznaje da nije savršena i da povremeno popije energetsko piće.

O SLAVI I LjUBAVI

Slava je za Demi bila veliko iskušenje baš kao i uloga koju tumači u pomenutom filmu, žene koja se suočava sa unutrašnjim borbama. Taj pritisak ju je naterao da se suoči sa svojom sklonošću ka samokritici i osećajem da sebe ne vrednuje dovoljno. A što se tiče ljubavi, kaže da ona počinje od sebe i da bez samoprihvatanja ne može da se voli neko drugi.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli