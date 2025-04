MAGIJA MJUZIKLA “FANTOM IZ OPERE” UŽIVO U CENTRU SAVA: Orkestar pod dirigentskom palicom Bena Marka Tarnera

JEDAN od najvoljenijih mjuzikala na svetu – “Fantom iz opere” uskoro stiže u beogradski Sava centar i to u produkciji “Broadway Entertainment Group”-a, dok će ga lokalnoj publici sa ponosom predstaviti “Ticket Vision” i “Locals Experience”.

Foto: Broadway Entertaiment Group

Ovaj magični šou donosi ne samo spektakularnu scenografiju, kostime, specijalne efekte i izuzetnu glumu, već i savršen spoj muzike i strasti koji dolazi direktno iz srca orkestarske jame. Orkestar, koji stoji iza ovog veličanstvenog dela, igra ključnu ulogu u prenošenju emocionalne snage muzike Endrua Lojda Vebera, čiji kompozicioni genij oduševljava publiku širom sveta.

Muzika Endrua Lojda Vebera, pisana za ovo delo, spoj je teatra, drame i operske tradicije, što je omogućilo orkestru da pruži bogat zvučni pejzaž, od nežnih, lirskih pasaža do dramatičnih, uzbudljivih orkestracija. Svaka nota, svaka harmonija odražava duboku emocionalnu snagu likova i priče, čineći muziku integralnim delom narativa koji se razvija na sceni. Orkestar je savršeno usklađen sa glumačkim ansamblom, postavkom i libretom, a bez njegovog majstorskog izvođenja, cela predstava ne bi bila ista.

Za dirigentskom palicom ove veličanstvene produkcije nalazi se Ben Mark Tarner, mladi i talentovani dirigent čije je ime već postalo prepoznatljivo u svetu muzike. Ben je stekao visoko obrazovanje u dirigovanju i orkestralnoj interpretaciji na prestižnim muzičkim akademijama, a njegov rad sa orkestrima širom sveta dokaz je njegove izuzetne stručnosti i strasti prema muzici.

Ben je inače britanski muzički direktor, dirigent i vokalni trener, sa bogatim iskustvom u domaćim i međunarodnim projektima. Trenutno je muzički direktor “Fantoma iz opere” za Evropu i pomoćnik muzičkog direktora za Bliski istok. Prethodno je bio muzički direktor “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoa” (Toronto, Kanada) kao i pomoćnik muzičkog direktora za Veliku Britaniju, dok je bio i Dečji muzički direktor “London Palladium”-a. Inače je i muzički direktor za “Harmonies for Hope” (BBC Children in Need). Ben se školovao na “King's College London” i trenutno završava master studije iz muzikologije.

Njegova interpretacija muzike Endrua Lojda Vebera donosi duboku emociju i preciznost koja je potrebna za ovako kompleksan i zahtevan repertoar. Njegov pristup muzici omogućava da se svi slojevi Veberovih kompozicija — od delikatnih scena koje opisuju komplikovani ljubavni trougao između Fantoma, Kristin i grofa Raula, do intenzivnih trenutaka straha, misterije i drame — izvedu po svim svetskim standardima.

Ben Mark Turner svojim majstorskim vođenjem orkestra donosi savršen balans između tehnike i umetničkog izraza, omogućavajući da se svaki trenutak predstave, od početne do poslednje note, izvede s dubokom posvećenošću i strašću.

Publika će imati priliku da čuje uživo legendarne numere poput: "The Fantom of the opera", "Angel of music", "The music of the night ", "Think of me" i mnoge druge.

Podsetimo da je “Fantom iz opere” jedan od najuspešnijih u istoriji industrije zabave, mjuzikl koji je osvojio više od 70 velikih pozorišnih nagrada, uključujući sedam nagrada “Toni” i četiri “Olivija” nagrade kao i jednu za najbolji mjuzikl.

U beogradski centar Sava stiže sa 100 glumaca, članova ekipe i orkestrom, zapanjujućom scenografijom, specijalnim efektima koji oduzimaju dah i više od 230 kostima!

Karte su i dalje u prodaji na https://tickets.rs/tour/the_phantom_of_the_opera_1855

Više informacija na: www.phantomoftheopera.rs