ŽELJKO MITROVIĆ SA SUPRUGOM STIGAO NA SAHRANU: Vidno utučen, u rukama nasio ovo (FOTO)

DIREKTOR i vlasnik "Pink media grupe" Željko Mitrović stigao je sa svojom suprugom Milicom Mitorvić na sahranu Saše Popovića.

Foto: Z. Jovanović

Željko je sa suprugom stigao na Novo bežanijsko groblje vidno utučen, a u rukama je nosio buket belih ljiljana.

Podsetimo, Mitrović je za Sašu Popovića napravio pesmu, koju mu je i posvetio, te mu se obratio emotivnim rečima.

Foto: Z. Jovanović

- Obeležiti epohu sopstvenom energijom i talentom je talenat i posebnost koju nemaju svi! Saša Popović je svakako jedan od ljudi koji je svojim radom, talentom i posvećenošću bio i ostao čovek koji je nekoliko decenija bio tvorac, nekad hvaljene a nekad kritikovane muzičke scene celog ovog podneblja, a to svakako nije lako. Najvažnije priznanje, priznanje naroda je svakako dobio kao nikada niko!!! Dragi Sale jedno je sigurno, bio si dobar čovek, prijatelj, muž i otac, a to je možda i važnije od svega! Mnoge bitke smo dobili zajedno, neke od njih si dobio sam, neke si dobijao i za sve nas, ali poslednju bitku koji si vodio, bitku za sopstveni život, izgubio si jer nju ćemo izgubiti svi, to je bitka sa mnogo jačim i ne može se dobiti, ali si ti uspeo, dragi Sale, da učiniš da nastaviš da živiš svojim radom i delom, koje će biti prepoznatljivo i u mnogo budućih generacija koje će znati da je postojao VELIKI SAŠA POPOVIĆ koji je imao hrabrosti da javno kaže, “samo narod može ocenjivati moj rad i delo”, i da odabereš “SVOJ PUT” o čemu i govori ova pesma koju sam ti danas posvetio!

- A narod tri decenije nedvosmisleno se opredeljivao najpre za "ZAM" a zatim za "GRAND", i slavio dane u nedelji kada su se emitovale tvoje emisije na televiziji! Ako jedan drugom treba ponešto i da oprostimo mislim da je sad taj trenutak i znaj da ćemo i tamo gde ideš pre ili kasnije opet biti zajedno i svakako opet nešto izmaštavati! Budi mi dobro i spokojno tamo gde danas ideš! Vole te tvoj Pink, Milica i Žex! - napisao je vlasnik i direktor Pink media group, Željko Mitrović.

Posle kraće borbe sa rakom, Saša Popović je preminuo u Parizu u 71. godini 1. marta, a sudbina je tako htela da bude sahranjen na Novom bežanijskom groblju dan pred rođendan ćerke Aleksandre, 6. marta.

Foto: Z. Jovanović

Supruga Suzana Jovanović sa decom, Aleksandrom i Danijelom Popovićem, kao i kumom, pevačem Dejanom Ćirkovićem Ćirom, je u kapeli na bežanijskom groblju primala saučešća.

Spisak estradnih ličnosti koje su došle da se oproste od Popovića je poduži: Lepa Brena sa suprugom Bobom Živojinovićem, Marija Šerifović, Svetlana Ceca Ražnatović, Jelena Karleuša, Nikola Selaković, Aco Pejović, Uroš Živković, Voja Nedeljković, Zlata Petrović, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Aleksandrom Džidžom Stojković, Miša Mijatović, Rade Jorović, Gordana i Ilda Šaulić, Goran Ratković Rale, Lidija Vukićević, Dragan Stojković Bosanac, Miloš Bojanić, Saša Matić, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Tanja Savić, Beki Bekić, Goran Rale Ratković, Sanja Đorđević, Branko Ružić, Miloš Miša Mijatović, Željko i Milica Mitrović...