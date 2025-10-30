Republika Srpska

IMA NASTRADALIH? Teška saobraćajna nesreća kod Banjaluke

Novosti online

30. 10. 2025. u 19:33

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne u Mišinom Hanu kod Banjaluke.

ИМА НАСТРАДАЛИХ? Тешка саобраћајна несрећа код Бањалуке

Foto: Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama sudarili su se automobil i autobus, a navodno ima nastradalih, piše Glas.

Zbog ove saobraćajne nesreće stvorile su se velike gužve na putu Banjaluka–Prijedor.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi