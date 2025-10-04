Republika Srpska

RUSIJA SNAŽNO UZ SRBE: Moskva ne priznaje presudu Dodiku

Novosti online

04. 10. 2025. u 18:40

RUSKI ambasador u BiH Igor Kalabuhov potvrdio je još jednom da Moskva ne priznaje presudu Suda BiH predsedniku Miloradu Dodiku.

Foto: Jutjub/Printskrin/RTRS

- O čemu se radi u ovoj presudi? Mi je moramo tumačiti. U čemu je razlika između Rusije koja ne priznaje legitimitet Kristijana Šmita i zapadnih zemalja koje priznaju? Mi imamo svoje moralno pravo da imamo ovu poziciju. Odluka Suda BiH se bazira na lažnom argumentu - rekao je Kalabuhov gostujuću u emisiji Fjes.

Kalabuhov je objasnio kako je na sastanku PIK-a nametnut Kristijan Šmit kao visoki predstavnik u BiH.

- Kao ambasador, sledim zvaničnu liniju Rusije. Kada je bilo pitanje nominacije Kristijana Šmita mene su "sklonili" (nije rekao, pokazao je). To je bilo u vremenu kovida, bili smo distancirani. Ja sam govorio iz ambasade, Valentin Incko u OHR-u, Šmit u Berlinu. Mi smo govorili, iznosili mišljenje. Kad sam ja govorio, oni su "kreirali tehnički problem". Kad sam završio, Incko je rekao: Igore, nismo tebe čuli, ali nije bitno. Mi smo ovde rešili da Šmit bude visoki predstavnik - rekao je Kalabuhov.

On je pojasnio i kako je Rusija nastojala da "legalizuje" Kristijana Šmita, ali je njihov predlog u Savetu bezbednosti odbijen.

- Mi smo predložili Nacrt rezolucije zajedno sa Kinom da Šmit ima mandat ovde dve godine, da uradi nešto, a onda da informiše Savet bezbednosti šta je uradio i da predloži zatvaranje OHR-a. Mi i Kina smo glasali "za", a zapadnjaci su bili protiv - rekao je Kalabuhov.

(RTRS)

