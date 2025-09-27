BRISEL PREGOVARA SAMO SA SARAJEVOM: Oštre reakcije iz RS na posetu BiH Marte Kos, evropskog komesara

TRODNEVNA poseta BiH, evropske komesarke za proširenje Marte Kos, ostala je u senci njenih optužbi Republike Srpske za navodni secesionizam i neustavno delovanje, kao i poruke da ne želi da razgovara sa predsednikom RS Miloradom Dodikom. Poseta Kosove i odabir sagovornika gde su prednjačili bošnjački političari pokazala je da Brisel želi samo razgovor sa Sarajevom o evropskom putu BiH, dok se zaobilazi Banjaluka, iako je najviše evropskih zakona predloženo i usvojena na predlog političara iz Srpske, poruka je iz institucija RS.

Foto: Evropski parlament

Takođe, iz Srpske naglašavaju da je evropski put u zastoju zato što bošnjački političari ne žele da prihvate reformu Ustavnog suda BiH i da ga napuste strane sudije.

Predsednik RS, Milorad Dodik, poručio je da je Republika Srpska pionir buđenja naroda i da neće primati lekcije ni od koga, a pogotovu ne od briselskih birokrata. Dodik je istakao da dolazak evropskog komesara za proširenje Marte Kos u Sarajevo predstavlja čin poniženja svih naroda koji žive u BiH i ohrabrenje za destruktivno delovanje bošnjačke muslimanske političke elite. Predsednik Srpske je ukazao da se Kosova po običaju ponela pristrasno, da je nastupala ne kao neutralan gost, već kao portparol bošnjačke politike.

Njena retorika, kako je naveo, podsticaj je podelama i razdorima, podrška propaloj politici unitarizacije i dominacije Bošnjaka muslimana nad Srbima i Hrvatima, hrišćanima.

Podsećajući na nedavnu izjavu Kosove da je Ukrajina "zrela za otvaranje pregovora sa EU, Dodik je naveo da je ona sama, bez ičije pomoći, nacrtala novu vizitkartu - komesarka za Šmita i duboku državu".

Odlučivanje NIKOLA Špirić, predsedavajući Doma naroda PBiH, jedan od retkih kadrova iz Republike Srpske koji je razgovarao sa Kosovom, rekao je briselskom zvaničniku da Srpska želi odlučivati o evropskom putu, a ne da bude periferni faktor.

- Da stvar bude apsurdnija - govori o "evropskim vrednostima" dok istovremeno gura zemlju koja je u ratu, najkorumpiraniju u Evropi, u navodnu integraciju. Kakvu to poruku šalje? Da rat i korupcija više nisu prepreka, ali su Srbi - koji brane sopstvenu autonomiju, Ustav, zakone u BiH i poštuju "Dejton" problem - poručio je Dodik.

Dodik navodi da kada Kosova govori o "pravnoj državi" zapravo misli na državu u kojoj je pravo ono što kažu Šmit i briselska birokratija.

- Slobodno možemo da kažemo da je evropski komesar Marta Kos jedna od najtragičnijih figura, koja je došla u BiH. Definitivno neko ko očigledno, vrlo jasno i svesno udaljava tu zemlju sa evropskog puta - kaže poslanik SNSD u PBiH Milorad Kojić.

Kako kaže da očigledno, "njeni stavovi koji su instruisani od strane Bošnjaka, kako se u RS, donose secesionistički zakoni, u stvari najbolje potvrđuje da ona ima nameru rušenja ustavog pravnog poretka BiH sa ciljem potpunog skrnavljenja nadležnosti Srpske".

- Ona želi da bude, očigledno, Šmit broj dva, neko ko stvara i pravi razdore - dodao je Kojić.