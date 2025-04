KADA SRBI ĆUTE, DRUGI PIŠU ISTORIJU DA BI NAS IZBRISALI: Dodik pozvao u Donju Gradinu 27. aprila

Dodik je naglasio da su Srbi devedesetih godina 20. veka ponovo bili žrtve ustaške ideologije - ubijani , mučeni i proterivani sa svojih ognjišta, jer se o Jasenovcu nije govorilo.

- Zato Republika Srpska postoji. Ona je naša zavetna garancija da se srpski narod više nikada neće naći u kolonama bez glasa, bez oružja, bez nade - naglasio je Dodik.

Podsećajući na strahote zloglasne ustaške fabrike smrti, najveće na jugoistoku Evrope, iz koje je u noći između 21. i 22. aprila 1945. u proboj krenulo 600 izmučenih logoraša od kojih je 529 stradalo, predsednik Republike Srpske je naveo da su komunističke vlasti, nakon Drugog svetskog rata, u nameri da izjednače žrtve i zasluge za oslobođenje zemlje, činile sve da se Jasenovac pominje što manje, da se istina krije, dok Josip Broz nikada nije našao za shodno da poseti ovo stratište i oda poštu svirepo ubijenim Srbima, Romima i Jevrejima.

- Ni danas mnogi neće da priznaju strahote ovog logora, kao ni činjenicu da su Jasenovac i Sava jedne od najvećih, ako ne i najveće srpske grobnice - rekao je predsednik Srpske. - Čak ni predstavnici međunarodne zajednice ne žele da posete ovaj najveći srpski grad pod zemljom, kao da će na taj način umanjiti broj žrtava i sva zlodela koja su ustaše počinile. Zato, koristim ovu priliku da ih pozovem da dođu u Spomen-područje Donja Gradina, 27. aprila, gde ćemo obeležiti 80 godina od proboja jasenovačkih logoraša. Kada dođete u Donju Gradinu, ne donosite samo cveće, donesite odluku da nikada više nećemo dozvoliti ni zaborav ni ravnodušnost. Jer, zaborav vodi u ponavljanje. Vlada Republike Srpske proglasila je 27. april Danom žalosti povodom sećanja na žrtve ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. Jasenovac je, naglasio je predsednik Srpske, nikada ispričana priča, mesto tišine, bola, jauka i krika, čija tišina najviše boli i odzvanja.

- Ćutanje o ovim zlodelima je ponovno ubijanje žrtava. Republika Srpska je glas onih koji su u Jasenovcu ućutkani. Dok postoji Srpska, postojaće i istina o njima - rekao je Dodik.

ISTINA O FABRICI SMRTI POTREBNA JE SVETU

NAŠA je moralna obaveza prema stotinama hiljada ubijenih koji ne mogu više govoriti, da budemo njihov glas, da pamtimo, podsećamo i učimo svet da se Jasenovac, Aušvic i drugi logori nikada više ne dese - poručio je juče izraelski istoričar Gideon Grajf u Kozarskoj Dubici, gde je otvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija "NDH i koncentracioni logor Jasenovac u svetlu savremenih istraživanja", koja je okupila 20 učesnika iz celog sveta. Grajf je rekao da je pamćenje istorijskih činjenica veoma važno za internacionalno sećanje i podsetio da izraelski narod pamti i obeležava sve istorijske događaje. Viši savetnik u Ruskom domu u Beogradu Georgije Engelhart rekao je da je Jasenovac pojam za sebe, ali da istina o tom koncentracionom logoru nije poznata onoliko koliko bi to morala da bude zbog razmera zločina. - Treba da se više zna i o Jasenovcu i svim grozotama u NDH jer je genocid koji je tu izvršen najveći na Balkanu u 20. veku - rekao je Engelhart navdeći da interesovanje za ovu temu raste i u Rusiji. Norveški istoričar i pisac Knut Flovik Toresen rekao je da je istorija Jasenovca povezana sa Norveškom, u koju je deportovano 1.700 zatvorenika iz Jasenovca. - Važno je učiniti ove činjenice poznatim i u norveškoj javnosti jer je to i naša ratna istorija. To je jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije - izjavio je Toresen.