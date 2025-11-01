ZLATNE KOCKE SA LEŠNICIMA I ČOKOLADOM: Meki, mirisni i neodoljivo ukusni!
Ovi kolačići spajaju karamelni šmek smeđeg šećera, bogatstvo putera i hrskavost pečenih lešnika. Svaka kocka je mali zalogaj zlatne čokoladne sreće, idealan uz kafu, čaj ili kao poslastica za posebne prilike.
Sastojci
- 200 gr putera
- 365 gr svetlo smeđeg šećera
- 2 velika jajeta
- 4 velika žumanca
- 65 gr putera od lešnika
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- ½ kašičice soli
- 200 gr brašna (tip 405)
- 200 gr mlečne čokolade, krupno seckane
- 200 gr pečenih i oljuštenih lešnika, krupno seckanih
Priprema
Pripremite pleh. Zagrejte rernu na 185°C. Podmažite pleh dimenzija 20×30 cm i obložite ga papirom za pečenje.
U velikoj činiji otopite puter. Dodajte smeđi šećer, jaja, žumanca, puter od lešnika i vanilu. Mutite mikserom 2–3 minuta, dok smesa ne postane svetla i kremasta. Dodajte suve sastojke. Prosejte brašno i umešajte ga u smesu. Potom dodajte većinu čokolade i lešnika, a malo ostavite za posipanje. Pecite. Sipajte testo u pleh, poravnajte i pospite preostalim čokoladom i lešnicima. Pecite 30–35 minuta, dok kolač ne dobije zlatnu boju, a sredina ostane mekana. Ohladite i isecite. Potpuno ohladite u plehu, zatim izvadite pomoću papira i isecite na kvadrate.
Uživajte!
