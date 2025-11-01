Torte i kolači

ZLATNE KOCKE SA LEŠNICIMA I ČOKOLADOM: Meki, mirisni i neodoljivo ukusni!

Milena Tomasevic

01. 11. 2025. u 10:33

Ovi kolačići spajaju karamelni šmek smeđeg šećera, bogatstvo putera i hrskavost pečenih lešnika. Svaka kocka je mali zalogaj zlatne čokoladne sreće, idealan uz kafu, čaj ili kao poslastica za posebne prilike.

ЗЛАТНЕ КОЦКЕ СА ЛЕШНИЦИМА И ЧОКОЛАДОМ: Меки, мирисни и неодољиво укусни!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 200 gr putera
  • 365 gr svetlo smeđeg šećera
  • 2 velika jajeta
  • 4 velika žumanca
  • 65 gr putera od lešnika
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • ½ kašičice soli
  • 200 gr brašna (tip 405)
  • 200 gr mlečne čokolade, krupno seckane
  • 200 gr pečenih i oljuštenih lešnika, krupno seckanih

Priprema

Pripremite pleh. Zagrejte rernu na 185°C. Podmažite pleh dimenzija 20×30 cm i obložite ga papirom za pečenje.
U velikoj činiji otopite puter. Dodajte smeđi šećer, jaja, žumanca, puter od lešnika i vanilu. Mutite mikserom 2–3 minuta, dok smesa ne postane svetla i kremasta. Dodajte suve sastojke. Prosejte brašno i umešajte ga u smesu. Potom dodajte većinu čokolade i lešnika, a malo ostavite za posipanje. Pecite. Sipajte testo u pleh, poravnajte i pospite preostalim čokoladom i lešnicima. Pecite 30–35 minuta, dok kolač ne dobije zlatnu boju, a sredina ostane mekana. Ohladite i isecite. Potpuno ohladite u plehu, zatim izvadite pomoću papira i isecite na kvadrate.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!
Peciva i pite

0 2

PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!

Ukoliko želite da pripremite predjelo koje će oduševiti i one najprobirljivije, ovaj pileći rolat sa ajvarom je pravi izbor! Nežna kora sa blagim mirisom ajvara i punjenje od piletine, kiselih krastavaca i kajmaka prave savršenu kombinaciju ukusa. Lagan, sočan i dekorativan, ovaj rolat će postati hit svakog stola — bilo da je praznik, slavlje ili nedeljni ručak.

01. 11. 2025. u 13:25

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU