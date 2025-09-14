Torte i kolači

VINTIDŽ ZEBRA TORTA SA KUTIJE KOLAČIĆA: Recept star 85 godina koji morate da probate!

Jovana Švedić

14. 09. 2025. u 13:09

ZA SAMO nekoliko minuta možete napraviti osvežavajuću tortu bez pečenja, koja je popularna i danas kao što je bila i 1940-tih.

ВИНТИЏ ЗЕБРА ТОРТА СА КУТИЈЕ КОЛАЧИЋА: Рецепт стар 85 година који морате да пробате!

Profimedia

Njena šarena unutrašnjost koja podseća na zebrine šare i kremast ukus čine je omiljenom poslasticom za sve generacije.

Sastojci:

  • 1 ½ šolja slatke pavlake (hladne)
  • 2 kašike šećera u prahu
  • 2 kašičice ekstrakta vanile
  • 1 pakovanje čokoladnog keksa (oko 250 g)
  • ¼ šolje rendane čokolade (po želji za ukrašavanje)

Priprema:

  1. Pripremite sve sastojke.
  2. U hladnoj staklenoj ili metalnoj činiji, mikserom umutite slatku pavlaku. Postepeno dodajte šećer u prahu i vanilu. Mutite dok se ne dobije čvrst šlag (da ostane na viljušci).
  3. Na svaki čokoladni keks namažite dobru kafenu kašičicu šlaga.
  4. Pritiskajte kekse jedan uz drugi kako biste napravili mini-stubiće visine oko 7–8 cm (ili koliko već ispadne od dužine keksa).
  5. Na sredinu tanjira ili poslužavnika stavite traku šlaga široku oko 2–3 cm što će služiti kao "lepak" za stabilnost torte.
  6. Položite gomilice keksa na bok i spojite ih u oblik rolne/cigle. Složite ih u tanjir preko šlaga da se ne pomeraju.
  7. Pokrijte celu tortu ostatkom šlaga i pospite rendanom čokoladom.
  8. Dobro pokrijte (providnom folijom) i ostavite u frižideru preko noći, da bi se keks mogao da upije vlagu iz šlaga.
  9. Secite dijagonalno kako biste dobili lepe zebra šare u preseku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku

OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku