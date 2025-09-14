VINTIDŽ ZEBRA TORTA SA KUTIJE KOLAČIĆA: Recept star 85 godina koji morate da probate!
ZA SAMO nekoliko minuta možete napraviti osvežavajuću tortu bez pečenja, koja je popularna i danas kao što je bila i 1940-tih.
Njena šarena unutrašnjost koja podseća na zebrine šare i kremast ukus čine je omiljenom poslasticom za sve generacije.
Sastojci:
- 1 ½ šolja slatke pavlake (hladne)
- 2 kašike šećera u prahu
- 2 kašičice ekstrakta vanile
- 1 pakovanje čokoladnog keksa (oko 250 g)
- ¼ šolje rendane čokolade (po želji za ukrašavanje)
Priprema:
- Pripremite sve sastojke.
- U hladnoj staklenoj ili metalnoj činiji, mikserom umutite slatku pavlaku. Postepeno dodajte šećer u prahu i vanilu. Mutite dok se ne dobije čvrst šlag (da ostane na viljušci).
- Na svaki čokoladni keks namažite dobru kafenu kašičicu šlaga.
- Pritiskajte kekse jedan uz drugi kako biste napravili mini-stubiće visine oko 7–8 cm (ili koliko već ispadne od dužine keksa).
- Na sredinu tanjira ili poslužavnika stavite traku šlaga široku oko 2–3 cm što će služiti kao "lepak" za stabilnost torte.
- Položite gomilice keksa na bok i spojite ih u oblik rolne/cigle. Složite ih u tanjir preko šlaga da se ne pomeraju.
- Pokrijte celu tortu ostatkom šlaga i pospite rendanom čokoladom.
- Dobro pokrijte (providnom folijom) i ostavite u frižideru preko noći, da bi se keks mogao da upije vlagu iz šlaga.
- Secite dijagonalno kako biste dobili lepe zebra šare u preseku.
