PITA SA SIROM: Sočna, mekana i neodoljivo ukusna

Postoje recepti koji se ne menjaju jer su jednostavno savršeni. Upravo takva je ova pita sa sirom – mekana, sočna i puna ukusa, pripremljena od nekoliko jednostavnih sastojaka.

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Sastojci

Za pitu:

1 pakovanje kora za pitu

Za preliv:

2 jajeta

150 ml jogurta

130 ml ulja

Za fil:

1 jaje

400 gr sira (domaći ili feta sir)

so po ukusu (ako sir nije dovoljno slan)

Za završnicu:

susam za posipanje

Priprema

Umutite dva jaja, jogurt i ulje dok ne dobijete ujednačen preliv. U drugoj posudi izgnječite sir, dodajte jedno jaje i po potrebi malo soli.

Jednu koru stavite na radnu površinu i premažite celom površinom sa tri do četiri kašike pripremljenog preliva. Preklopite koru na pola, pa uz gornju ivicu rasporedite deo fila od sira. Uvijte u tanak rolat i ređajte u podmazan pleh.

Isti postupak ponovite sa preostalim korama i filom. Na kraju celu pitu premažite ostatkom preliva i pospite susamom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35–40 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!