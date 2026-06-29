Peciva i pite

PITA SA SIROM: Sočna, mekana i neodoljivo ukusna

Milena Tomasevic

29. 06. 2026. u 07:00

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Postoje recepti koji se ne menjaju jer su jednostavno savršeni. Upravo takva je ova pita sa sirom – mekana, sočna i puna ukusa, pripremljena od nekoliko jednostavnih sastojaka.

ПИТА СА СИРОМ: Сочна, мекана и неодољиво укусна

FOTO: Novosti

Sastojci

Za pitu:

  • 1 pakovanje kora za pitu

Za preliv:

  • 2 jajeta
  • 150 ml jogurta
  • 130 ml ulja

Za fil:

  • 1 jaje
  • 400 gr sira (domaći ili feta sir)
  • so po ukusu (ako sir nije dovoljno slan)

Za završnicu:

  • susam za posipanje

Priprema

Umutite dva jaja, jogurt i ulje dok ne dobijete ujednačen preliv. U drugoj posudi izgnječite sir, dodajte jedno jaje i po potrebi malo soli.

Jednu koru stavite na radnu površinu i premažite celom površinom sa tri do četiri kašike pripremljenog preliva. Preklopite koru na pola, pa uz gornju ivicu rasporedite deo fila od sira. Uvijte u tanak rolat i ređajte u podmazan pleh.

Isti postupak ponovite sa preostalim korama i filom. Na kraju celu pitu premažite ostatkom preliva i pospite susamom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35–40 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!

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