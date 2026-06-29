PITA SA SIROM: Sočna, mekana i neodoljivo ukusna
Postoje recepti koji se ne menjaju jer su jednostavno savršeni. Upravo takva je ova pita sa sirom – mekana, sočna i puna ukusa, pripremljena od nekoliko jednostavnih sastojaka.
Sastojci
Za pitu:
- 1 pakovanje kora za pitu
Za preliv:
- 2 jajeta
- 150 ml jogurta
- 130 ml ulja
Za fil:
- 1 jaje
- 400 gr sira (domaći ili feta sir)
- so po ukusu (ako sir nije dovoljno slan)
Za završnicu:
- susam za posipanje
Priprema
Umutite dva jaja, jogurt i ulje dok ne dobijete ujednačen preliv. U drugoj posudi izgnječite sir, dodajte jedno jaje i po potrebi malo soli.
Jednu koru stavite na radnu površinu i premažite celom površinom sa tri do četiri kašike pripremljenog preliva. Preklopite koru na pola, pa uz gornju ivicu rasporedite deo fila od sira. Uvijte u tanak rolat i ređajte u podmazan pleh.
Isti postupak ponovite sa preostalim korama i filom. Na kraju celu pitu premažite ostatkom preliva i pospite susamom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35–40 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
LENjA PITA SA PARADAJZOM I FETA SIROM: Recept koji će oduševiti sve za stolom
27. 06. 2026. u 23:30
PASTA SALATA: Savršen letnji recept
27. 06. 2026. u 23:00
HRSKAVA PLETENICA SA PILETINOM: Jednostavan obrok koji osvaja na prvi zalogaj
26. 06. 2026. u 14:00
ZALIVENI KOLAČ: Domaća poslastica koja će se dopasti svima
26. 06. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)