VUČIĆ PREDSTAVIO PAKET NOVIH MERA: Veliko sniženje cena lekova, penzionerima do 35.000 dinara jednokratne pomoći, evo ko još dobija novac

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Stopa rasta ove godine ukoliko bude prešla 3 posto, omogući će pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Nikada nismo obmanuli ljude ni za 1 posto i ne želimo da se to dogodoi, zato neću izaći sa brojkom ,ali će biti značajno povećanje i plata i penzija.

- Nominalan rast penzija je 117, 1, a realan je 45,3 posto. Penzije će i dalje ubrzano rasti i daćemo sve od sebe da ponovo idemo da nam najmanje mesec dana ranije te uvećane penzije budu dodeljene, a ne da čekaju 1. januar. Mogu da se nadaju dodatnim procentima, jer povećanje plate od 5 posto, je 51,52 evra na mesečnom nivou. Kada su nekada plate bile niske, sada 5 posto nije malo, a da ne kažem 10 posto.

- Imajući u vidu energetsku krizu, mere koje predlažemo su ciljana i fer napravljene. Napravili smo mere podrške, ukupna vrednost paketa biće prek o600 miliona evra, a važiće za preko 3 miliona građana, možda 3 i po miliona građana.

- Pomoć penzionerima, do kraja septembra najkasnije početkom oktobra, izdvojićemo 377,2 miliona evra. Za ljude, koje imaA 459 000 koji žive svakako veoma teško, penzioneri koji imaju do minimalne penzije od 31.000 dinara, ta lica dobiće 35 000 dinara jednokratnu uplatu, značajno više od svoje penzije. Neki će dobiti jednu i po, a neki 1,1 do 1,14 svoje penzije, kao bepslatnu podršku. Verujem da ćemo time da osnažimo najsiromašnije ljude.

- Druga kategorija lica, penzioneri koji primaju penziju, veću od 31 092 do 56 851 dinar. Njih ima 548 060. Oni će dobiti na poklon 27 500 dinara od države, u narednih 90 dana.

Svi ostali koji imaju opreko prosečnih penzija, to su ljudi nešto imućniji, koji prisvojno i dobro mogu da žive, dobiće podršku i poklon od 20 000 dinara.

- Primaoci socijalne pomoći će dobiti 25.000 dinara, priamoci dečijeg dodatka, 82.000 porodica, ali ukupno 165.000 dece po kojoj sei splaćčuje dodatak, dobiće svi po detetu, ne po porodici, nego po detetu 25 000 dinara.

- Primaoci boračkog dodatka dobiće kao najsiromašniji 25 000 ali svi borci, a njih je 91 259. dobiće dodatnih 10 000 dinara. Mislim da je ovo veliki izuzetno ztnačajan paket za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Ljudi mogu na taj novac već računaju, pre kraja septebra imaćete na sovjim računima.

- 30.000 vaučera po 10.000 dinara imaju pravo penzioneri koji primaju penzije do 80.000 dinara. Ovog puta ćemo izbeći nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu. Završavalo je to u rukama malog broja ljudi koji su time trgoali, a nije uvek završavalo u penzionerskim rukama. Ovog puta ćemo striktnom kontrolom to da podelimo penzionerima.

- Naši penzioneri su odogvorni ljudi, radimo to jer smo najveći deo tereta prebacili na penzionere, povećavali smo plate mnogo brže nego penzije i želimo da seodužimo penzionerima.

- Uredbu o ugroženom kupcu, smanjenje računa za struju u gas produžavamo za socijalno ugrožene kategorije, plus dodatni popust za penzionere i borce od 1.000 dinara.

- Najveća pomoć sada, ovo se odnosi na sve ljudek oji imaju redovnu terapiju, reč je o smanjenu troškova građana za lekove. Siguran sam da ćete biti mnogo srećni. Ovo se odnosi od 25 godine starosti do 30 godine, najviše se odnosi na penzionere, ali za sve koji primaju redovne terapije.

- Ovo nam je mera ograničena mera na godinu dana, ulažemo skoro 80 miliona evra, mi pokrivamo troškove da ne bi bilo nestašice lekova. Vo ste ucenjeni, daju vam cenu kolik ogod hoće, jer mogu da vam izazovu nestašice u svakom trenutku, onda vam je bolje da imate po najvišoj ceni nego da nemate. Da ne biste mali to, mi smo preuzeli troškove na sebe, da država to plaća.

- Imate lekove koji koštaju po 6 000 din, sad će da koštaju 2.000 dinara.

- Ovo je za dijabetes, glukofaž je 283 dinara danas, posle naših mera lčekaće vas 121 dinar će da košta. Plaviks antikoaghulant 302 košta, koštaće 60 din. Lorista za pritisak košta 176 dinara, koštaće 50 dinara. Dijaprel je dijabetes 265 din, koštaće 102 dinara. Klindamicin anitbiotik, 220 je koštao, 75 će da košta. Hemomicin 184, 92 će da košta. Levoksa 369, koštaće 92 dinara samo. Saflutan kapi za oči, 635 je koštao, koštaće 181 dinar.Nolpaza protiv žel kiseline 185 dinara, biće 97 dinara. Pulmikot pumpica koštaja je 320, sada će 91 dinar. Panklav 260 din, 71 dinar će da košta. Nebilet +5 hipertenziaj 269 din je koštao, 73 din će da košta.

- Mi ovde suštinski smanjujemo za po 10 do 50, 10 do 40% učešće, odnosno smanjenje doplata koju građani plaćaju za lekove. Dakle, oni su imali doplatu od 15 do 40 odsto, imaće doplatu od 10 odsto koji su imali, dakle one gde su imali doplatu od 50 do 60, imaće je smanjenu za 40 odsto. Dakle, za sve lekove će imati doplatu od 10 do 50 odsto, a ne od 10 do 90 odsto kao što je bio slučaj ranije, ako sam to sad dobro rekao. Ova mera utiče, oni su napisali oko 2,5 miliona građana, mi mislimo da utiče na čak 3 miliona građana, i jer mi preuzimamo plaćanje dela doplate.

- Ono što imamo kao trajnu meru, a nije samo godišnja. Imaćemo nove lekove koji idu na takozvani recept, koje ubacujemo, koje će građani moći mnogo jeftinije da kupe. To je nova oralna antikoagulantna terapija, za zgruašvanje krvi i lekovi slabosti srca. Izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su morali da plaćaju veoma visoku cenu građani, i to vam znači sada o trošku države, sa sniženjem će vam biti. Recimo, lekovi za srčanu insuficijenciju, za srčane slabosti, bili su između 2.500 i 4.500 dinara, sad će biti između 1.650 i 1.800 dinara. Lekovi za zgrušavanje krvi, protiv zgrušavanja krvi, bili su od 1.700 do 6.000 dinara, sad će biti najskuplji 1.100 dinara, a od 750 dinara.

- Ovo je trajna mera od sada pa zauvek, koštaće nas još 34 miliona evra.

- Želim da vam kažem povodom slučaja Dalibora Nikolića. Reč je o čoveku 36 godina starom, imao je nesreću 6. avgusta 2020. godine tokom seče drveta na visini, kada je grana pala na dalekovod, i tom prilikom ga je udarila struja na visini od 8 metara. Dijagnoza je paraplegija, spastika, oduzetost donjih ekstremiteta. Sve vreme smo pružali svu vrstu pomoći, dakle od Ortopedije Urgentnog centra KC Srbije, do Opšte bolnice u Ćupriji, Specijalne bolnice za rehabilitaciju Rusanda, do lečenja fizikalnom terapijom u Opštoj bolnici Ćuprija. Preduzimamo i dalje sve te stvari. Oni su zatražili od nas, poslali su pismo, zdravstvene ustanove iz Turske sa predračunom oko 45.000 evra. Mi mislimo da je to samo početak i da će koštati 100.000. Pri tome, naši lekari nisu sigurni u rezultat, ali ćemo, zbog toga što je mladić izrazio veliku nadu da će to da pomogne, mi svakako izaći i sve te troškove preuzeti i platiti. Dobiće i penziju i tuđu negu i pomoć. Dakle, samo želim da vam kažem da tako, na takav način transparentno radimo - rekao je.

- Uspeli smo da vratimo 350 medic. radnika. Vratili su se Leskovac, Suboticu, Ćurpiju, ALeksinac, Varvarin, Ćićevac, Novi Pazar, Beograd, Novi Sad, Kragujevac...

- Život građana nam je najvažniji. Kupili smo od Astrazeneke, potpisali smo ugovore za 10 novih bolesti. To su 4 leka, Enhertu, infinci,linpraca , indžudo. Obezbeđen je pristup najm odernijim onkološkim terapoijama za Srbiju, od raka dojka, pluća. bešike, jetre, žučnih puteva, rak jajnika. To je potpuno novo, ojačavamo pristup inovativnim lekovima. To smo platili mnogo i na listi lekova RFZO, nalazi se i lek za srčanu slabost Forxiga, plaćali su ga 2.500 dinara, sada ćete ga plaćati 1650 dinara najviše. Dakle, najviše će vas toliko koštati. Mislim da je to takođe jedan veoma važan lek za sve ljude koji imaju srčane slabosti i daće im mnogo značiti. I nova stvar, pre neki dan smo pregovarali, niko o tome nije ni govorio niti je primetio u javnosti.

- Mi smo razgovarali sa kompanijom MSD za zaključenje posebnog ugovora, to mnogo, mnogo košta. To će nas za tri godine da košta 100 miliona evra, da znate, kao državu. Mnogo košta. To su enormna ulaganja u zdravstvo, u zdravlje ljudi, i samo hoću da to ljudi znaju. Šta leče ti lekovi? To su, to su američki lekovi.

- Šest različitih indikacija u okviru karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma. I to će biti proširenje na još deset indikacija, koje se odnose na sledeće lokalitete malignih obolenja. One će u prvoj fazi, kada se otkrije na vreme. Zato ćemo da idemo sa ovim ambulantama. Juče smo primili 35 lica u Senjskom Rudniku. Dvoje lica smo poslali, starije dobi smo poslali na dalje lečenje. Otkrili smo nešto. To će ljudima pomoći. Zato su nam važne ove ambulante, zato su nam važne prevencije, zato su nam važni upotreba magneta što je moguće više, slajsnig skenera i svega drugog. Ovo će nam sve biti od aprila 27., a ove prve lekove od AstraZenece od novembra meseca ove godine.

Pitanja novinara

- Bićemo poptuno spremni i da razvijamo dodatno gradove za vojni rok. Da ne ide sve u Beograd, Novi sad i Kragujevac, nego da bude razvojne strategije za poejdina mesta, trajaće 75 dana vojni rok.

- Spuštamo cene, nama je inflacija na nivou oko 3 posto i to držimo pdo kontrolom. Nemam primedbi posebnih, ali moramo da vodimo računa o najsiromašnijima i ponosan sam na ove mere. Ovo znači svim građanima koji su u svakom smislu najugroženiji. Stopu javnog duga držimo veoma nisko, 43,7 psoto je. na računu imamo malo manje od 55 milijardi evra, a stopa duga duplo niža od evropskog proseka, pa pogledajte kakvu dobru kasu imamo. Nemam onikakvih problema, neki bi volelei da vide probleme.

- Što se tiče drugog pitanja, da, logično, imaćemo uskoro izbore. Kad kažem uskoro, u naredna tri-četiri meseca, to je to. Ne znam šta bih vam više rekao. A što se tiče toga hoću li se ili ne kandidovati za predsednika Vlade, svakako hoću, šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke. Ni za koga to neće predstavljati iznenađenje kada se dogodi, da li će biti u avgustu ili 1. septembra, potpuno je svejedno ljudima, sad to mogu da očekuju, ili krajem jula, mogu da očekuju. Ali ja ne govorim da sam skratio mandat ili bilo šta drugo, ja se držim Ustava Republike Srbije i ustavnih kategorija, činim sve transparentno u skladu sa Ustavom i zakonom, tako će biti i ubuduće.

Na pitanje N1 o pripadnicima Žandarmerije koji čuvaju Radojičića i Veselinovića:

- Nemam te podatke, niste rekli samo zbog čega je Radojičić na crvenoj poternici, nije zbog kriminala nego zbog Ksoova i Metohije. Neko ga goni zbog KiM , a ne zbog toga što ste vi hteli ovde da natuknete da je reč o kriminalcu .kriminalac je Šolak, za njega imamo mnoga saznanje i ne znamo ko ga i kako čuva. A ovog čoveka ne gone zbog kriminala, nego zbog Kosova i Metohije. Što se tiče, morate mi reći za šta je gonjen Veselinović ili ne, ali ako e pitate da li aktivna lica iz Žandarmerije treba da mu budu u obezbeđenu, postaraću se da to ne bude tako. Ako nećete u Žandarmeriji da radite, idite radite kao obezbeđenje. Potpuno sam saglasan sa principom, ali nisam sa kvalifikacijom.

Na pitanje N1 odakle novac i da li je to iz budžetske rezervae:

- Što se tiče novca odakle, može kada imate stopu rasta koja je visoka. Mi ne moramo za ovako nešto da se zadužujemo, imamo 5 milijardi na računu, a koštaće 600 miliona evra. To je nekih 11 posto od onoga što imamo. Prestigli sm osve u regionu, CG je imala nekad veću platu za 50 posto, sad imam oviše. Od BiH imamo za 200 evra veću platu. Uvek smo imali MMF uz sebe, vodili ozbiljnu politiku, poltiku štednje, ali da ciljano pomažemo najugrooženijima. Nekad nismo ciljali, davali smo svima podjedanko, MMF bi se ljutio zašto daješ istu pomoć penzioneru koji ima 150 000 i onomse sa oljoprivrednom penzijom- Mi ćemo ostati izrazito nisko zadužena zemlja.

- Što se tiče policajaca koji rade sa nekim licima, niste mi narpavili baš dobre primere, imam je stvarne primere,to će morati u danima pred nama da se promeni. Pričao sam sa pripadnicima sindikata policije, gledamo da popravimo dalje položaj policiji, da uradimo sve da ti ljudi budu zadovoljni, psoebnoda pomognemo onima koji su na ulici. Prosečna plata u policiji je 130 000, ali je problem što čovek na ulici prima 90.000.

- Skup u Kraljevu je bio uspešan slkup, svi su bili zadovoljni, a ja im čestitam na tom skupu, prošlo je mirno, nek isu bili drogirani i pijani, ali to je mali deo, uhapšeni su i izopšteni i saobraćaja. Većina je na miran i dostojanstven način podržavala svoju listu, okupilo se njih 4 000 , ja im čestitam. Sam,o sačekajte da vidite listu, ako treba Kokanović da nam bude budućnost i Božo Prelević, ili Jovo bakil ili Bodiroga, ali građani neka odluče.

Govorili su da se plašim, evo ja vam kažem, uskoro imamo izbore, pa ćemo da vidimo šta će narod na sve to da kaže. Meni je najzanimljivije i ono što mi je jedino u svemu ovome, je vrlo ozbiljno i ne želim da komentarišem ovu gospođu, njena stvar.

- Što se tiče Dojče velea, to je komično. Kako im nije palo napamet da sam to preslikao iz imena Sjedinjenih Američkih Država, kad god im svakojake gluposti padaju na pamet. Ili od United Airlines. Kako im to ne pada na pamet. Ali to vam je kad u očaju ne znate šta ćete da uradite i kad vidite da vam je revolucija propala i da izbore ne možete da dobijete. Znate li ko je to koristio, koliko ima partija, Ujedinjena opozicija Srbije, zatim DOS. Kako tad to nije smetalo. A pre 2 meseca ujedinjeni od Kosjerića, Aranđelovca, Kule, do ne znam čega. Kako vam to nije smetalo. Oni su bili ujedinjena opzicija, ujedinjeni za nešt oi nekoga, a nikada nisu bili Ujedinjena Srbija. Pogledajte te ljude koji bi trebal oda vode Srbiju, samo ću to reći. Ili student koji će da kaže tzv. Republika Srbija i da niko ne kaže izvinite. Pa sram vas bilo, to ni Kurti nikada nije rekao.