Društvo

U SRBIJU STIŽU PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Posle paklenih vrućina sledi snažan obrt

В.Н.

29. 06. 2026. u 08:45

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IZA nas je vreo vikend, a temperatura je dostigla 37 stepeni. Toplotna kupola doneće Srbiji u naredna dva dana još vrelije vreme i vrhunac vrelog vremena.

У СРБИЈУ СТИЖУ ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНА: После паклених врућина следи снажан обрт

Foto: Unsplash/Milen Kolev milen_kolev

Maksimalna tempeatura biće danas i sutra i do 40 stepeni.

Vrelina će biti praćene vrlo visokoim vrednostima UV zračenja.

U periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Ogromna opreznost neophodna je iz zbog opasnosti od toplotnog udara.

Vozila treba redovno provetravati i na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana.

Razlika između rashhlađenih prostora i spoljne sredine ne bi trebala biti viša od 10 stepeni, zbog opasnosti od šoka po organizam.

Ulazak u vodu ne treba biti nagli, zbog velike temperaturne razilike između temperature vode i vazduha i tempeature na suncu, pa organizam može pretrpeti stravičan šok i to može dovesti i do smrtnog ishoda, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U utorak uveče već će biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno može biti i grmljavinskih oluja i nepogoda.

U sredu nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, uz opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda sa gradom.

Temperatura u sredu u padu, ali i dalje tropski toplo, uz temperature oko 35 stepeni.

U četvrtak se očekuje osetno svežije i prijatnije vreme.

U odnosu na prethodne dane biće svežije i za više od 10 stepeni, a maksimalna temperatura biće ispod 30 stepeni.

Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, uz opasnost od grada, olujnog vetra, jakih gromova i obilnih pljuskova.

Prema kraju sledeće sedmice znatno prijatnije i ugodnije, uz prosečne letnje temperature za početak jula.

(Telegraf.rs)

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