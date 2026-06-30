Politika

SVE MERE NA JEDNOM MESTU! Vučić najavio važne stvari za sve građane Srbije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 06. 2026. u 08:12

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, predstavio je novi ekonomski plan koji treba da se ugroženim građanima pruži podrka tokom energetske krize.

СВЕ МЕРЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ! Вучић најавио важне ствари за све грађане Србије

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ/Novosti

On je u Predsedništvu objasno na šta se sve i na koga odnose nove mere.

Foto: printskrin

Za socijalno ugrožene izdvojen je 71 milion evra

Foto: printskrin

Ukupna pomoć najstarijim sugrađanima iznosiće 377 miliona evra.

Foto: printskrin

Takođe, dao je predlog za novu podelu vaučera penzionerima za odmor u Srbiji.

Foto: printskrin

Predsednik Vučić je najavio i produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

Foto: printskrin

Jedna od mera koje su sigurno izazvale veliku pažnju je ona na smanjenje troškova koje građani imaju za lekove.

Foto: printskrin

Predviđeno je nekoliko mera koje će direktno uticati na budžet naših građana.

Foto: printskrin

Foto: printskrin

Foto: printskrin

Foto: printskrin

Predsednik je i naveo primere kako bi građani imali jasnu sliku koliko će ih neki lekovi manje koštati.

Foto: printskrin

Foto: printskrin

Takođe predstavljena je i trajna mera smanjenja učešća za nove lekove.

Foto: printskrin

Foto: printskrin

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