SVE MERE NA JEDNOM MESTU! Vučić najavio važne stvari za sve građane Srbije
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, predstavio je novi ekonomski plan koji treba da se ugroženim građanima pruži podrka tokom energetske krize.
Za socijalno ugrožene izdvojen je 71 milion evra
Ukupna pomoć najstarijim sugrađanima iznosiće 377 miliona evra.
Takođe, dao je predlog za novu podelu vaučera penzionerima za odmor u Srbiji.
Predsednik Vučić je najavio i produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.
Jedna od mera koje su sigurno izazvale veliku pažnju je ona na smanjenje troškova koje građani imaju za lekove.
Predviđeno je nekoliko mera koje će direktno uticati na budžet naših građana.
Takođe predstavljena je i trajna mera smanjenja učešća za nove lekove.
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