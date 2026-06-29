Svet

KO JE UBIO GLAVNOG UKRAJINSKOG KOMANDANTA? Pronađen mrtav sa ranom od metka, misterija potresa vojsku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 06. 2026. u 15:44

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KOMANDANT ukrajinske 154. odvojene mehanizovane brigade, pukovnik Vladimir Kononikov, pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom, saopštila je policija.

КО ЈЕ УБИО ГЛАВНОГ УКРАЈИНСКОГ КОМАНДАНТА? Пронађен мртав са раном од метка, мистерија потреса војску

Foto: printskrin Facebook / 154OMBR

Kononikovu smrt je prvobitno izvestila ukrajinska Operativna komanda Jug. Komanda je na Fejsbuku saopštila da je telo oficira pronađeno u nedelju i da „preliminarni nalazi ukazuju da nema znakova nasilja“.

Međutim, policija je kasnije objavila kratko saopštenje u kojem se navodi da je Kononikov pronađen mrtav sa prostrelnom ranom i da je pokrenuta istraga ubistva.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Brigada je formirana u septembru 2023. godine i prvenstveno se borila u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Učestvovala je u bici za Krasnoarmejsk (Pokrovsk), koji je Rusija zauzela u decembru 2025. godine, i u tekućim operacijama oko Kupjanska.

Prema ukrajinskim medijima, Kononikov je imenovan za komandanta prošle godine.
Jedinica je trenutno stacionirana u Guljajpolu, gradu u delu Zaporoške oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine. Region je glasao za otcepljenje od Ukrajine i pridruživanje Rusiji na referendumu održanom u septembru 2022. godine.

Prošle nedelje, ukrajinski novinski veb-sajt Babel objavio je šokantni izveštaj u kojem se navodi da su se zloupotrebe dešavale u kampovima za obuku 425. odvojenog jurišnog puka Skelja (ranije Skala), što je, kako se navodi, dovelo do smrti najmanje 26 regruta.

Vlasti su potvrdile smrt 25 regruta pomenutih u izveštaju, ali nisu otkrile uzroke smrti. Komandant jedinice, potpukovnik Jurij Garkavi, suspendovan je do istrage.

(ctrana.media)

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