KOMANDANT ukrajinske 154. odvojene mehanizovane brigade, pukovnik Vladimir Kononikov, pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom, saopštila je policija.

Foto: printskrin Facebook / 154OMBR

Kononikovu smrt je prvobitno izvestila ukrajinska Operativna komanda Jug. Komanda je na Fejsbuku saopštila da je telo oficira pronađeno u nedelju i da „preliminarni nalazi ukazuju da nema znakova nasilja“.

Međutim, policija je kasnije objavila kratko saopštenje u kojem se navodi da je Kononikov pronađen mrtav sa prostrelnom ranom i da je pokrenuta istraga ubistva.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Brigada je formirana u septembru 2023. godine i prvenstveno se borila u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Učestvovala je u bici za Krasnoarmejsk (Pokrovsk), koji je Rusija zauzela u decembru 2025. godine, i u tekućim operacijama oko Kupjanska.

Prema ukrajinskim medijima, Kononikov je imenovan za komandanta prošle godine.

Jedinica je trenutno stacionirana u Guljajpolu, gradu u delu Zaporoške oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine. Region je glasao za otcepljenje od Ukrajine i pridruživanje Rusiji na referendumu održanom u septembru 2022. godine.

Prošle nedelje, ukrajinski novinski veb-sajt Babel objavio je šokantni izveštaj u kojem se navodi da su se zloupotrebe dešavale u kampovima za obuku 425. odvojenog jurišnog puka Skelja (ranije Skala), što je, kako se navodi, dovelo do smrti najmanje 26 regruta.



(ctrana.media)

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