AMERIKANCI BRUJE: Vučić najavio kupovinu HQ-9, Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, da će Srbija nabaviti kineski protivvazduhoplovni sistem dugog dometa HQ-9, koji zapadni vojni analitičari ocenjuju kao pandan ruskom S-300, dok pojedine analize njegove sposobnosti porede i sa sistemom S-400.

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- Ovo sam gledao i HQ-17 naš, i HQ-9 i HQ-22 u Kini. Sad kupujemo još i HQ-9 i verovatno još nešto - rekao je juče Vučić.

Čini se da je ova vest prošla ispod radara u domaćoj javnosti, a svetski mediji su sa velikom pažnjom preneli izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Military Watch: Srbija bi mogla da ima najdalekometniju i najsposobniju PVO u Evropi

Američki specijalizovani vojno-analitički portal Military Watch procenjuje da bi, posle izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o planovima za nabavku kineskih raketnih sistema zemlja vazduh HQ-9, Srbija mogla da raspolaže najdalekometnijim i, u mnogim aspektima, najsposobnijim kopnenim sistemima protivvazdušne odbrane u Evropi.

Portal podseća da je odluka Srbije da izabere HQ-9 usledila nakon odustajanja od planova za nabavku ruskih sistema dugog dometa S-300 ili S-400, kao i nakon uvođenja u operativnu upotrebu kineskih sistema srednjeg dometa HQ-22 2022. godine, koji se veoma dobro dopunjuju sa HQ-9.

HQ-9 moćniji od skupljih NATO sistema Patriot i SAMP/T NG

- Karakteristike HQ-9 veoma povoljno stoje u poređenju sa skupljim sistemima NATO standarda, uključujući MIM-104 Patriot, koji su evropske države ranije koristile, ali su ih donirale Ukrajini, kao i francuski SAMP/T NG, čiji je domet gađanja 150 kilometara. HQ-9 se izdvaja ne samo po znatno većoj mobilnosti od zapadnih sistema, već i po mnogo većem dometu dejstva, do 300 kilometara. Poređenja radi, MIM-104 Patriot može da gađa ciljeve na daljinama do 200 kilometara, dok SAMP/T NG ima domet od 150 kilometara - piše Military Watch.

Foto: Military Watch/Printscreen

Jedini sistem većeg dometa u Evropi mogli bi da budu beloruski S-400, koji možda koriste rakete zemlja vazduh 40N6 dometa 400 kilometara i mogućnosti gađanja ciljeva izvan horizonta, piše američki portal i navodi kako nije potvrđeno da li su ove specijalizovane i izuzetno skupe rakete uopšte isporučene.

Nabavka HQ-9 bi, prema tome, verovatno omogućila Vojsci Srbije najveći domet dejstva raketa zemlja vazduh na evropskom kontinentu, ističe Military Watch.

Veliki domet najvažniji za modernu PVO

Prema proceni portala, veliki domet dejstva jedna je od najvrednijih karakteristika modernog kopnenog sistema PVO, jer omogućava presretanje pretnji mnogo pre nego što stignu do svojih ciljeva. Umesto da brane samo jedan objekat, sistemi dugog dometa stvaraju široki odbrambeni kišobran koji istovremeno štiti više vojnih i civilnih ciljeva.

Najveća prednost presretača dugog dometa je to što pružaju više prilika za dejstvo. Ako neprijateljski avion, krstareća raketa ili balistička raketa prežive prvi pokušaj presretanja, ostaju u dometu dovoljno dugo da se lansira druga, pa čak i treća raketa. Sistemi kratkog dometa često imaju samo jednu priliku za dejstvo pre nego što meta stigne do cilja, ocenjuje američki portal.

- Veliki domet HQ-9 omogućava stvaranje široke zone zabrane pristupa i manevra, u koju neprijateljski avioni moraju da izbegavaju ulazak kako ne bi ušli u domet raketa. To je posebno važno jer avioni za podršku, poput sistema za rano upozoravanje i kontrolu i aviona tankera, predstavljaju multiplikatore snage i mogu biti pogođeni sa velikom verovatnoćom uništenja gotovo na punom dometu sistema. Ako su takvi avioni primorani da deluju stotinama kilometara dalje, prijateljski lovci dobijaju manju radarsku pokrivenost, imaju smanjenu izdržljivost i deluju sa ograničenom svešću o situaciji - naovodi Military Watch.

Pošto se moderne mreže PVO grade u više slojeva, moćan sistem dugog dometa jača efikasnost svakog drugog sloja smanjujući broj pretnji koje do njih uopšte stižu. Senzori HQ-9 znatno su snažniji od senzora drugih sistema u službi Srbije, poput HQ-22, što omogućava sistemima višeg nivoa da povećaju efikasnost onih nižeg nivoa.

Kina brzo isporučuje sisteme, Patriot ima duge liste čekanja

Kina se pokazala sposobnom da brzo isporučuje složene sisteme PVO, uključujući HQ-9, novim klijentima, što odražava njenu industrijsku snagu. Nasuprot tome, sistem Patriot suočava se sa veoma dugim listama čekanja za isporuke, piše američki portal.

Podseća da se to smatralo jednim od glavnih faktora u odluci danskog Ministarstva odbrane u aprilu da nabavi znatno manje sposoban konkurentski sistem SAMP/T NG, pošto su rokovi isporuke Patriot sistema postali izuzetno dugi usled rusko ukrajinskog rata i sukoba na Bliskom istoku.

- Američke oružane snage su u julu 2025. godine, nakon dvanaest dana sukoba sa iranskim snagama, potvrdile da su njihove zalihe presretača za sisteme Patriot pale na samo 25 odsto količine koju Pentagon smatra neophodnom. Nakon toga su izveštaji iz više zapadnih izvora 5. marta 2026. potvrdili da je američka vojska potrošila još više od 800 presretača iz ovih sistema tokom samo pet dana sukoba sa iranskim snagama. Naredna 34 dana neprijateljstava dodatno su značajno iscrpela zalihe - zaključuje Military Watch.