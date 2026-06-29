"NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE OD BORBE ZA LJUDE": Vučić poslao snažnu poruku građanima Srbije (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros na Instagramu.
Predsednik je objavio snimak jučerašnjeg obilaska mobilne ambulante u Senjskom Rudniku i poručio: "Ne postoji ništa važnije od borbe za ljude".
"Tražio sam da vam se kupe ove mobilne ambulante i sad smo uzeli ove mobilne ambulante. Deset ih imamo i naš će cilj biti da probamo da za svaku opštinu obezbedimo, ukoliko budemo imali lekara, ali bar da imamo za svaku treću opštinu i onda da idemo po selima. Jer ovo je najvažnije, ovim ćemo da sačuvamo živote ljudi. Ovo je borba za ljude. Ne postoji ništa važnije od ovoga, sem onog što možete za decu da uradite, od ovoga ne postoji ništa važnije", naveo je predsednik prilikom obilaska.
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