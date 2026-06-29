Politika

"NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE OD BORBE ZA LJUDE": Vučić poslao snažnu poruku građanima Srbije (VIDEO)

В.Н.

29. 06. 2026. u 09:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros na Instagramu.

НЕ ПОСТОЈИ НИШТА ВАЖНИЈЕ ОД БОРБЕ ЗА ЉУДЕ: Вучић послао снажну поруку грађанима Србије (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Predsednik je objavio snimak jučerašnjeg obilaska mobilne ambulante u Senjskom Rudniku i poručio: "Ne postoji ništa važnije od borbe za ljude".

"Tražio sam da vam se kupe ove mobilne ambulante i sad smo uzeli ove mobilne ambulante. Deset ih imamo i naš će cilj biti da probamo da za svaku opštinu obezbedimo, ukoliko budemo imali lekara, ali bar da imamo za svaku treću opštinu i onda da idemo po selima. Jer ovo je najvažnije, ovim ćemo da sačuvamo živote ljudi. Ovo je borba za ljude. Ne postoji ništa važnije od ovoga, sem onog što možete za decu da uradite, od ovoga ne postoji ništa važnije", naveo je predsednik prilikom obilaska.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju
Politika

0 10

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju

VOJSKA Srbije svakog dana je sve snažnija i jača, radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. Ukoliko bi Srbija bila predmet napada i bilo čije agresije, neprijateljski gubici bi bili dramatično veliki. Želim da građani znaju da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju, to je ono što je najvažnije. Naša vojska biće još snažnija od marta, kada počinje redovan, kratki vojni rok, to će dodatno pojačati kapacitete. Građani Srbije mogu da budu mirni i spokojni.

29. 06. 2026. u 07:58

Politika
Tenis
Fudbal
ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)

ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)